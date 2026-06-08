UE vrea să schimbe legislația pentru a reduce facturile la curent

Uniunea Europeană pregătește modificări ale taxelor pe energie și ale tarifelor de rețea, inclusiv planuri de a impozita electricitatea la o cotă mai mică decât gazul, într-un efort de a reduce facturile la energie ale consumatorilor, arată un proiect de propunere consultat de Reuters.

Propunerea Comisiei Europene face parte din tentativele blocului comunitar de a combate efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra piețelor energetice, care a dus la creșterea prețurilor la petrol și gaze, majorând facturile consumatorilor din cauza dependenței blocului de combustibili fosili importați.

Măsura ar obliga guvernele naționale să taxeze electricitatea la o cotă mai mică decât gazul natural, cu scopul de a accelera trecerea de la combustibili fosili la electricitate în transporturi, industrie și încălzire, sectoare în care petrolul și gazul domină încă.

Prin reducerea costurilor relative ale electricității, s-ar crește competitivitatea unor tehnologii precum mașinile electrice și pompele de căldură.

Documentul redactat de Comisia condusă de Ursula von der Leyen notează că este necesară o acțiune rapidă a UE „pentru a reduce facturile la electricitate și dependența UE de combustibilii fosili”.

Guvernele ar putea în continuare să stabilească nivelurile naționale de impozitare, cu condiția să respecte regula generală.

Planul UE privind taxarea electricității îngrijorează unele state membre

Proiectul, care ar putea suferi modificări înainte de publicare, ar obliga de asemenea statele să încurajeze populația să își mute consumul în momentele zilei când energia este mai ieftină.

„Utilizatorii rețelelor ar trebui stimulați să se comporte într-un mod favorabil sistemului, ajustându-și consumul de energie sau mutându-l către momentele și locurile în care sunt disponibile cele mai ieftine surse de energie”, se arată în proiect.

Pentru a sprijini acest obiectiv, UE ar stabili un obiectiv ca jumătate dintre toți consumatorii de electricitate să aibă un contor inteligent până în 2030, ceea ce le-ar permite să își urmărească consumul și să profite de tarife mai mici în afara orelor de vârf.

Tarifele de rețea – taxele colectate de operatori pentru a gestiona și moderniza rețelele – reprezintă în jur de un sfert din factura medie de energie a unei gospodării din UE.

Schimbările fiscale ar necesita aprobarea eurodeputaților și a unei majorități consolidate a statelor membre ale UE. Diplomați europeni au declarat că unele țări se opun planului, argumentând că modificările fiscale ar trebui să necesite unanimitate și avertizând că aceasta ar putea crea un precedent pentru accelerarea unor astfel de măsuri.

Proiectul urmează să fie publicat pe 22 iulie. Un purtător de cuvânt al Comisiei a refuzat să comenteze.