UE vrea să schimbe o regulă de care se lovește toată lumea când navighează pe internet

Fereastră de consimțământ pentru colectarea de „cookie”-uri, afișată pe ecranul unui smartphone, FOTO: Mohssen Assanimoghaddam / AFP / Profimedia Images

În încercarea de a reduce birocrația, Comisia Europeană vrea să elimine una dintre cele mai agasante legi ale sale: o reglementare tehnologică din 2009 care a umplut internetul cu ferestre pop-up solicitând consimțământul pentru colectarea de date „cookie”, scrie luni Politico.

Cookie-urile sunt o bază a internetului, permițând deținătorilor de site-uri să colecteze informații despre vizitatori – de la faptul dacă s-au autentificat cu o parolă până la ce produse intenționează să cumpere și, prin urmare, despre ce tip de reclame ar putea fi interesați.

Legiuitorii europeni au revizuit în 2009 o lege numită Directiva privind confidențialitatea și comunicațiile electronice (e-Privacy Directive), pentru a impune site-urilor să obțină consimțământul utilizatorilor înainte de a încărca cookie-uri pe dispozitivele acestora, cu excepția cazurilor în care ele sunt „strict necesare” pentru furnizarea unui serviciu.

Însă în anii care au trecut de atunci internetul a ajuns să fie plin de ferestre de consimțământ pe care utilizatorii europeni au învățat de mult timp să le închidă mecanic, fără să gândească pentru ce își dau acordul.

„Oamenii s-au obișnuit să își dea consimțământul pentru orice”

„Prea mult consimțământ, practic, omoară consimțământul. Oamenii s-au obișnuit să își dea consimțământul pentru orice, așa că s-ar putea să nu mai citească lucrurile cu aceeași atenție, iar dacă acordul este implicit pentru tot, utilizatorii nu îl mai percep în același fel”, afirmă Peter Craddock, avocat specializat în date la Keller and Heckman.

Potrivit Politico, tehnologia cookie-urilor este acum un punct central în planurile executivului UE de a simplifica reglementarea tehnologică. Oficialii vor să prezinte în decembrie un text „omnibus”, care să elimine cerințele împovărătoare pentru companiile digitale. Luni, Comisia a organizat o întâlnire cu industria tech pentru a discuta gestionarea cookie-urilor și a ferestrelor de consimțământ.

Țări din UE au propus deja idei similare. Danemarca (care prezidează în prezent reuniunile Consiliului Uniunii Europene) a sugerat în mai eliminarea ferestreleor de consimțământ pentru cookie-urile care colectează date „pentru funcții tehnic necesare” sau „statistici simple”.

Copenhaga consideră că aceste tipuri de cookie-uri sunt „inofensive”, spre deosebire de cele folosite pentru marketing, publicitate sau partajarea datelor cu terți.

Eliminarea „cookie”-urilor nu va fi o mutare ușoară în UE

Demersul inițial al Comisiei de a reforma regulile privind cookie-urile pregătește terenul la Bruxelles pentru o confruntare puternică de lobby: industrie tehnologică versus comunitatea pro-confidențialitate.

De la GDPR până la legile tehnologice mai recente, lobbyiștii de la Bruxelles au dezbătut aprins chestiunile de confidențialitate, lăsând tentativele anterioare de reformare a legislației cookie-urilor fără nicio finalitate.

Orice nouă încercare de modificare a regulilor privind consimțământul pentru cookie-uri va întâmpina o opoziție puternică din partea lobbyului pro-confidențialitate de la Bruxelles, care este suspicios față de folosirea cookie-urilor pentru publicitate țintită.

„A te concentra pe cookie-uri e ca și cum ai rearanja șezlongurile de pe Titanic, nava fiind publicitatea bazată pe supraveghere”, afirmă Itxaso Domínguez de Olazábal, consilieră în politici la organizația European Digital Rights.

Ea argumentează că legea face deja o excepție pentru cookie-urile necesare pentru a livra un serviciu pe care oamenii îl așteaptă explicit, cum ar fi reținerea produselor într-un coș de cumpărături. „Extinderea acestei categorii pentru a include [alte tipuri de] tracking ‘esențial’ este înșelătoare, pentru că riscă să introducă pe ascuns instrumente de analiză sau personalizare pentru publicitatea digitală”, avertizează acesta.

Politico notează ca disputele pe acest subiect se vor aprinde probabil anul viitor, când Comisia condusă de Ursula von der Leyen dorește să prezinte o legislație axată pe publicitate, numită Legea privind corectitudinea digitală (Digital Fairness Act).