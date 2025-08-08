UEFA a dat 10,8 milioane de euro cluburilor de fotbal rusești, interzise în turnee europene. A pus însă restricții pentru echipe ucrainene

UEFA a făcut plăți către cluburi de fotbal din Rusia, începând din 2022, după ce acestea au fost interzise în competițiile europene, ca urmare a invaziei ruse în Ucraina. În schimb, alte cinci cluburi din Ucraina au fost excluse de la astfel de plăți, deoarece se aflau în „zone de operațiuni militare”, scrie The Guardian.

Plățile de solidaritate sunt acordate, de obicei, cluburilor care nu obțin rezultate suficient de bune la nivel național pentru a se califica în competițiile europene.

Sumele de bani au ca scop să „mențină echilibrul competitiv în diviziile de top din Europa, având în vedere veniturile suplimentare pe care unele cluburi le obțin prin participarea la competițiile europene”, conform UEFA.

Cluburile rusești și echipa națională a țării au fost interzise să participe la competiții internaționale de când Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei în februarie 2022.

În ciuda interdicției, UEFA a plătit în total 10,8 milioane de euro în plăți de solidaritate către Federația Rusă de Fotbal, care e obligată să tranfere banii cluburilir.

Banii s-au împărțit astfel:

3.305.000 de euro pentru sezonul 2022-2023

3.381.000 de euro pentru sezonul 2023-2024

4.224.000 de euro pentru sezonul 2024-2025

Cinci cluburi ucrainene nu au primit bani, pentru că se află în „zone de operațiuni militare”

În schimb, directorii a cinci cluburi ucrainene i-au scris președintelui UEFA, Aleksander Čeferin, un avocat sloven, pentru a se plânge de o „situație extraordinară” în care plățile lor de „solidaritate” pentru 2023-2024 și 2024-2025 au fost blocate.

Cluburile ucrainene afectate sunt:

Chornomorets and Real Pharma din Odesa

IFC Metalurg din Zaporojie

FSC Phoenix din orașul-port Mariupol

FC Metalist 1925 din Harkov

Cluburile au transmis o scrisoare președintelui UEFA, Aleksander Čeferin, „Zona de agresiune militară nu este o regiune anume, ci întreaga Ucraina”, scrie în scrisoare.

„Sprijinul financiar este vital acum. Mulți dintre suporterii noștri și-au dat viața pe front. Cluburile trebuie ajutate, nu ignorate”, adaugă aceștia.

Orașul portuar Mariupol și părți din regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei sunt ocupate, dar nu este cazul orașului Odesa, din sud, și nici al orașului Harkov, din nord-est.

Legăturile UEFA cu Rusia

Dezvăluirea va stârni noi îngrijorări cu privire la abordarea UEFA față de Moscova, scrie The Guardian. Rusia și-a păstrat prezența în cadrul UEFA deoarece federația sa, Uniunea Rusă de Fotbal, nu a fost suspendată.

Totodată, mai scrie sursa citată, Polina Yumasheva, fosta soție a oligarhului miliardar Oleg Deripaska, face parte din comitetul de guvernanță și conformitate al UEFA. Ea este fiica unui fost consilier al lui Putin.

De asemenea, UEFA a încercat, de asemenea, să reintroducă echipa Rusiei Under-17 în fotbalul internațional în 2023, dar propunerea a fost retrasă după ce zeci de asociații naționale, inclusiv cea a Angliei, și-au exprimat public opoziția.

Până acum, UEFA nu a comentat public situația privind plățile către cluburile din Rusia.