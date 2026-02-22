ULTIMA ORĂ Avion cu aproape 200 de oameni la bord, întors de urgență după ce decolase de pe Aeroportul Otopeni. Forțe de intervenție mobilizate

O aeronavă a companiei HiSky, pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a decis revenirea pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. La bord se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

Anunțul a fost făcut pe Facebook de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care spune că, potrivit procedurilor standard de siguranță, pilotul a decis revenirea pe Aeroportul „Henri Coandă”, iar în prezent aeronava survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea în condiții optime a aterizării. Durata estimată a acestei manevre este de aproximativ o oră, conform sursei citate.

Rogobete a precizat că a fost notificat Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) și a fost activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului. La fața locului sunt mobilizate: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială pentru descarcerare, echipaje de salvatori, 4 echipaje SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) și 2 ambulanțe SABIF.

„Măsurile sunt strict preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în eventualitatea unei necesități medicale sau tehnice”, mai spune Rogobete.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a precizat că aeronava HiSky Bucureşti – Hurghada a decolat de pe Aeroportul „Henri Coandă Bucureşti” la ora 19.19 şi, la aproximativ 30 de minute de la decolare, a declarat situație de urgenţă din cauza unei posibile probleme tehnice.

„Imediat, pe aeroport s-a format dispozitivul de urgenţă, coordonat de comandantul adjunct al Aeoportului Henri Coandă. Aeronava urmează să aterizeze de urgenţă, după ce va consuma din combustibil”, precizează CNAB.