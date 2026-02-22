Sari direct la conținut
ULTIMA ORĂ Avion cu aproape 200 de oameni la bord, întors de urgență după ce decolase de pe Aeroportul Otopeni. Forțe de intervenție mobilizate

Avioane pe Aeroportul Otopeni, Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei
O aeronavă a companiei HiSky, pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a decis revenirea pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. La bord se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

Anunțul a fost făcut pe Facebook de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care spune că, potrivit procedurilor standard de siguranță, pilotul a decis revenirea pe Aeroportul „Henri Coandă”, iar în prezent aeronava survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea în condiții optime a aterizării. Durata estimată a acestei manevre este de aproximativ o oră, conform sursei citate.

Rogobete a precizat că a fost notificat Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) și a fost  activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului. La fața locului sunt mobilizate: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială pentru descarcerare, echipaje de salvatori, 4 echipaje SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) și 2 ambulanțe SABIF.

„Măsurile sunt strict preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în eventualitatea unei necesități medicale sau tehnice”, mai spune Rogobete.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a precizat că aeronava HiSky Bucureşti – Hurghada a decolat de pe Aeroportul „Henri Coandă Bucureşti” la ora 19.19 şi, la aproximativ 30 de minute de la decolare, a declarat situație de urgenţă din cauza unei posibile probleme tehnice.

 „Imediat, pe aeroport s-a format dispozitivul de urgenţă, coordonat de comandantul adjunct al Aeoportului Henri Coandă. Aeronava urmează să aterizeze de urgenţă, după ce va consuma din combustibil”, precizează CNAB.

