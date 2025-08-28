ULTIMA ORĂ Cât au plătit polonezii pentru una din cele mai mari agentii de turism românești

Agenția poloneză de turism Rainbow Tours a plătit 8,1 milioane de euro pentru participația de 70% din acțiunile agenției românești Paralela 45, tranzacție anunțată în premieră de Profit.ro și finalizată recent.

Planurile pentru anul viitor includ investiții suplimentare de aproape 5 milioane de euro în companie, relevă datele analizate de Profit.ro.

Decizia de a investi în România a fost luată în contextul creșterii cererii pentru servicii turistice, dar și a competiției pe piața poloneză, spune CEO-ul Maciej Szczechura.

