ULTIMA ORĂ Cine sunt investitorii care vor sa preia ArcelorMittal Hunedoara
ArcelorMittal Hunedoara. Sursă foto: Agerpres

Un grup format din companiile turce Belin Mining, Ceylan Metal Grup, Nakkaș Holding și GTS Investments B.V. (Olanda) a transmis grupului ArcelorMittal, al doilea mare producător mondial de oțel, dar și autorităților române, prin intermediul companiei românești Richter Haus, în calitate de partener oficial, o scrisoare de intenție prin care își exprimă dorința de achiziție a combinatului ArcelorMittal Hunedoara, pe care ArcelorMittal tocmai a anunțat că vrea să îl închidă.

