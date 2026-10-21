ULTIMA ORĂ Concedieri în România. Cel mai mare operator de pariuri sportive și iGaming dă afară angajați inclusiv la Betfair Cluj

Grupul irlandezo-american Flutter Entertainment, cel mai important operator de pariuri sportive online și iGaming la nivel mondial, proprietarul Betfair România, va concedia aproximativ 300 de angajați de la centrul tehnologic din Cluj-Napoca, în cadrul unor măsuri mai ample de restructurare, care vizează până la 1.400 de posturi la afacerea din Marea Britanie și Irlanda, relevă datele analizate de Profit.ro.



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