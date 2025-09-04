Dacia marchează un moment important odată cu lansarea oficială a sistemului de propulsie 4×4 automat pe cele două SUV-uri ale sale, Duster și Bigster. Sistemul este o premieră la nivel mondial, pentru că grupează trei tipuri de motoare într-un singur grup propulsor: benzină, GPL și electric.

Dacia marchează un moment important odată cu lansarea oficială a sistemului de propulsie 4×4 automat pe cele două SUV-uri ale sale, Duster și Bigster. Sistemul este o premieră la nivel mondial, pentru că grupează trei tipuri de motoare într-un singur grup propulsor: benzină, GPL și electric. Dacia Duster și Bigster vor putea fi comandate începând din această toamnă în versiunea hybrid-G 150 4×4.

Aceasta se bazează pe noul motor hibrid – GPL produs de Horse \Powertrain la Mioveni, în România, și pe un motor electric amplasat pe puntea spate și controlat de o cutie inovatoare.

Potrivit producătorului auto român, cele două modele vor putea rula exclusiv electric până la 60% din timp în traficul urban. Autonomia va fi una uriașă, de 1.500 de km, cu cele două rezervoare umplute, respectiv 50 de litri de combustibil fiecare. Costul de utilizare va fi mai mic cu 30% față de motoarele cu benzină similare.

Citește mai mult pe Profit.ro