ULTIMA ORĂ Dacia Logan a fost depășit în premieră de un model de import, din cauza scăderii drastice a cererii de autoturisme din România

Vânzările de autovehicule din România s-au contractat sever în prima lună a anului, cel mai probabil ca efect al echilibrării înmatriculărilor masive de la finalul anului trecut, când Programul Rabla și înmatriculările dealerilor au condus la o creștere foarte mare a cifrelor.

România a înmatriculat în luna ianuarie un volum extrem de mic de autoturisme, 7.927 de unități, ceea ce reprezintă o scădere majoră, -33,5%, față de luna similară a anului 2025, relevă datele DGPCI analizate de Profit.ro. Rezultatul vine după o lună decembrie cu creșteri foarte mari, când a fost depășit pragul de 20.000 de autoturisme într-o singură lună, situație fără precedent în ultimii ani.

