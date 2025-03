ULTIMA ORĂ Diana Șoșoacă a primit interdicție în Ucraina pentru 3 ani. Anunțul Serviciului de Securitate / Reacție rapidă a europarlamentarei: „SBU este acel serviciu infam care organizează asasinate în străinătate”

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) i-a interzis liderei partidului S.O.S. România, europarlamentarul Diana Șoșoacă, să intre pe teritoriul ucrainean, a anunțat oficial luni, 17 martie, SBU, într-un comunicat de presă publicat pe site-ul său.

„SBU a interzis intrarea pentru o perioadă de 3 ani a șefei partidului român «SOS România» Diana Iovanovici-Șoșoacă”, a transmis agenția ucraineană, în comunicat.

SBU afirmă că politicianul „susține Rusia și pune la îndoială suveranitatea națională a Ucrainei”.

Reacția Dianei Șoșoacă

„Eram interzisă și înainte. Având în vedere că statul Ucraina nu există, că este un stat artificial și a cărui putere ilegală și neconstituționala îmi discriminează românii din Bucovina de Nord, Bugeac, Hotin etc… ignor și nu dau doi bani pe interdicția lor”, a reacționat luni seară, la scurt timp, Diana Șoșoacă, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

„EU VOI INTRA ORIUNDE, ORICÂND, ORICUM PE PĂMÂNTUL NOSTRU ROMÂNESC DIN BUCOVINA DE NORD. BUCOVINA DE NORD ESTE ROMÂNIA!”, a adăugat ea, folosind majuscule.

„Iar ăștia ce se dau a fi stat ucrainean au demonstrat azi că sunt neofasciști și criminali. JOS ZELENSKI! TRĂIASCĂ BUCOVINA LIBERĂ ȘI UNITĂ CU PATRIA MAMĂ ROMÂNIA”, a mai scris europarlamentara.

Ulterior, Diana Șoșoacă a revenit cu un update la mesajul său.

„Am fost informată că există o amenințare foarte serioasă și iminentă la adresa vieții mele prin faptul că Serviciul Secret al Ucrainei SBU a ieșit în față cu acest anunț în loc să lase MAE ucrainean să se ocupe de comunicare. SBU arată în acest fel că se ocupă în mod direct de mine. SBU este acel serviciu infam care organizează asasinate în străinătate…”, a adăugat lidera SOS România.

Ce scrie în comunicatul SBU:

Serviciul de Securitate i-a interzis șefei partidului român prorus „SOS România”, Diana Iovanovici-Șoșoacă, care susține războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei, să intre în Ucraina timp de 3 ani. Potrivit serviciilor speciale ucrainene, un politician străin îi trimite lui Putin (președintele rus Vladimir Putin, n.r.) scrisori în care laudă invazia totală a Federației Ruse și cere capturarea statului nostru.

În același timp, Șoșoacă pune la îndoială suveranitatea națională și frontierele recunoscute internațional ale Ucrainei, în special în regiunile sale de vest și sud-vest.

În plus, acest cetățean străin răspândește în mod regulat narațiunile Kremlinului în timpul aparițiilor sale publice în România și în alte țări ale Uniunii Europene.

Serviciul de Securitate continuă să documenteze activitățile subversive ale complicilor străini ai Rusiei, care amenință securitatea de stat a Ucrainei, și în cadrul legii va continua să ia toate măsurile necesare pentru a proteja securitatea națională a statului nostru.”

Cum relatează presa din Rusia și cea din Ucraina informația

Știrea a fost preluată inclusiv de agenția rusă de stat TASS, care o descrie drept un politician cu „declarații nonconformiste”.

„Șoșoacă că este un politician suveranist în vârstă de 49 de ani, membru al Parlamentului European și avocat. Ea este cunoscută pentru declarațiile sale nonconformiste. Ea a încercat anterior să candideze la alegerile prezidențiale care vor avea loc în România pe 4 mai, însă, la 15 martie, Biroul Electoral Central din România a refuzat să îi înregistreze candidatura”, notează TASS, în relatarea sa.

În schimb, publicația ucraineană Ukrainka Pravda subliniază faptul că, potrivit SBU, Șoșoacă i-a trimis scrisori liderului rus Vladimir Putin în care „laudă invazia rusească pe scară largă (a Ucrainei) și cere confiscarea statului nostru”.

„Diana Șoșoacă este lidera partidului S.O.S. România și este cunoscută pentru numeroase declarații și acțiuni scandaloase. Ea a fost expulzată dintr-o sesiune a Parlamentului European pentru că a strigat peste un alt eurodeputat, scandând «Noi credem în Dumnezeu!» în timp ce ținea în mână o icoană. De asemenea, ea a ținut un discurs plin de afirmații inventate despre «un milion de români» din Ucraina care ar fi fost împiedicați să vorbească sau să se roage”, scrie Ukrainska Pravda, în relatarea sa.

„Context: Diana Șoșoacă i-a scris recent o scrisoare lui Putin în care se plânge că i s-a interzis să se înregistreze ca și candidat la președinția României și afirmă că vrea să «revendice» teritorii presupus românești care aparțin Ucrainei”, mai scrie Ukrainska Pravda.

Scrisoare pentru Putin

Duminică, eurodeputata Diana Șoșoacă i-a adresat o scrisoare președintelui rus Vladimir Putin în care se plânge că a fost de două ori scoasă din cursa prezidențială, a criticat politicile Uniunii Europene și NATO și a susținut că Ucraina „deține ilegal” teritorii românești.

„Vă transmit pe această cale dorinţa de pace a poporului român, în calitatea mea de candidat la alegerile prezidenţiale din România respins de două ori de sistemul globalist pentru că am promovat pacea şi neutralitatea pentru România, pentru că am criticat politicile ofensive ale UE şi ale NATO care ne împing spre al treilea război mondial şi pentru că am vizitat Ambasada Rusiei la Bucureşti pentru a transmite mesaje de pace din partea românilor care nu doresc să fie împinşi în război de o clasă politică trădătoare”, a afirmat Șoșoacă în misiva adresată liderului de la Kremlin.

În contextul candidaturii sale la alegerile prezidențiale din România, respinsă de Curtea Constituțională a României (CCR), Șoșoacă a susținut că totul i se trage de la faptul că vrea ca țara noastră să aibă o relație bună cu Rusia.

„Am dorit să ajung preşedintele ţării pentru a nu lăsa România antrenată în aventurile sinucigaşe ale Marii Britanii, Franţei şi Bruxelles-ului şi tocmai de aceea am fost interzisă. După cum puteți vedea, deși UE acuză Rusia de dictatură, adevărata dictatură este în România”, a mai susținut Șoșoacă.

Șoșoacă și-a exprimat dezamăgirea față de respingerea candidaturii sale, considerând-o „ilegală și neconstituțională”. Ea a subliniat că „odată cu îndepărtarea mea din cursa electorală, a fost respinsă și dorința poporului român de a avea un viitor mai bun”.

Totodată, eurodeputata a pledat pentru o relație bună între România și Rusia, menționând că „pericolul încă nu a trecut” și că România este împinsă spre război de către Uniunea Europeană.

În mesajul său, Șoșoacă afirmă: „Clasa politică aflată la putere nu reprezintă voința poporului român” și face apel la Putin să ignore „gesturile inamice lansate de conducerea ilegitimă a României”.

Ea se opune ferm implicării României în conflicte externe și susține că poporul român își dorește pacea, afirmând că „dorința noastră de pace și de încheiere a conflictului prin negocieri trebuie să fie respectată”.

În final, Diana Șoșoacă a făcut apel la cooperarea dintre cele două țări, subliniind că „avem teritorii românești deținute ilegal de Ucraina” și solicitând ca aceste aspecte să fie luate în considerare în negocierile privind pacea.

„Mă exprim de asemenea în favoarea apărării românilor din Republica Moldova ținuți sub dictatura soroșiștă a Maiei Sandu care îi discriminează și îi persecută prin încălcarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale”, a conchis lidera SOS România.

CCR, decizie definitivă

Curtea Constituțională a României a respins, anterior în cursul zilei de luni, contestațiile depuse împotriva neînregistrării candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale din luna mai.

Sâmbătă, Biroul Electoral Central (BEC) a respins sâmbătă candidatura liderei S.O.S. România, luând în considerare hotărârea CCR de anul trecut.

„Atât timp cât instanța de contencios constituțional a statuat deja prin Hotărârea 2/2024, raportat la acest ciclu electoral, cu privire la atitudinile, conduitele, luările de poziție ale acestui candidat, constatând că sunt contrare principiilor și valorilor constituționale, Biroului Electoral Central îi revine obligația de a da eficiență aspectelor reținute de Curtea Constituțională”, a transmis BEC.

În egală măsură, arăta Biroul Electoral Central, în acest context, „îndeplinirea celorlalte condiții de înregistrare a candidaturii și a semnului electoral apare ca irelevantă”.

Anul trecut, Dianei Șoșoacă i-a fost respinsă de către CCR candidatura la scrutinul prezidențial ulterior anulat.

„Prin Hotărârea 2 din 5 octombrie 2024, Curtea Constituțională (…) a constatat că ‘înregistrarea candidaturii doamnei Diana Iovanovici-Șoșoacă la alegerile pentru Președintele României din anul 2024 încalcă condițiile de eligibilitate prevăzute de dispozițiile constituționale (…) cu referire la valorile democrației, la statul de drept, la respectarea Constituției corelate cu garanția politico-militară a acestora, respectiv apartenența României la UE și NATO”, se explica în decizia BEC.

Diana Șoșoacă este unul dintre cei cinci candidați la alegerile prezidențiale din luna mai ale căror candidaturi au fost respinse în ședința de sâmbătă a BEC.

În aceeași ședință de luni, judecătorii Curții au respins alte trei contestații care îi vizau pe George Simion și pe John-Ion Banu-Muscel. În cazul lor, contestațiile erau formulate împotriva deciziei BEC de a le valida candidaturile.