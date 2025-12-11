ULTIMA ORĂ DOCUMENT Impozitele pe locuințe cresc anul următor cu 80%. Ai plătit 200 de lei impozit anul acesta pentru un apartament în București? La anul vei plăti mult mai mult. Noile taxe și la mașini

Impozitele pe locuințe vor crește puternic de anul următor, cu 79,5%, potrivit calculelor Profit.ro. Astfel, pentru un apartament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul va datora 355 de lei.

Noile taxe în capitală sunt deja pregătite spre semnare, atât pentru locuințe, cât și pentru mașini. Acest mecanism se va aplica până la trecerea la impozitarea la valoarea de piață, mecanism care a fost amânat din cauza timpului prea scurt pentru implementare.

