Lista procurorilor care îndeplinesc condițiile pentru a candida la șefia marilor parchete, anunțată de Ministerul Justiției

Toți cei 19 candidați înscriși pentru șefia Parchetului General, a DNA și DIICOT îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a participa la concurs, a anunțat, luni, Ministerul Justiției. Cel care va avea ultimul cuvânt în numirea conducerii marilor parchete din România va fi Nicușor Dan, care spunea că „sunt niște oameni foarte interesanți” printre candidați.

Zece dintre candidaturi sunt pentru funcțiile de procuror general, șef al DNA și șef al DIICOT.

Pentru funcția de procuror general al României, ocupată acum de Alex Florența, candidează doi procurori, iar pentru adjunct al procurorului general este un singur candidat, Marius Voineag, actualul șef al DNA. Actualul procuror general al României, Alex Florența, candidează pentru un post de adjunct al șefului DIICOT.

Procurorii care candidează pentru șefia marilor parchete

Pentru funcția de procuror general al României:

Cristina Chiriac, procuror șef serviciu la DNA, Serviciul teritorial Iași

Bogdan Pîrlog, procuror militar al Parchetului Militar al Tribunalului București

Pentru funcţia de adjunct al procurorului general:

Marius Voineag, actualul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Tatiana Toader, procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Ioan-Viorel Cerbu, procuror în DNA, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Mihai Prună, procuror în Parchetul General – Secţia de urmărire penală;

Marinela Mincă, procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Marius-Ionel Ștefan, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti.

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Ioana-Bogdana Albani, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală;

Antonia Diaconu, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti;

Alina Albu, procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Codrin-Horaţiu Miron, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

Alex-Florin Florența, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Claudia-Ionela Curelaru â, procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa;

Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Cum se va derula selecția și când vor fi numiți șefii marilor parchete

Între 23 și 26 februarie, procurorii vor susține interviuri în fața unei comisii din care fac parte ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, doi reprezentanți ai ministerului, doi procurori desemnați de CSM, un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii, un psiholog din cadrul CSM și un specialist în management, desemnat de Academia de Studii Economice – Facultatea de Management.

Procurorii vor susține interviurile în ordine alfabetică, iar acestea vor fi transmise în direct pe pagina de Facebook a Ministerului Justiției. Primul candidat care va susține interviul luni, 23 februarie, începând cu ora 9.30, este procurorul Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, care candidează pentru funcția de procuror general al României. Ea va fi urmată, la ora 11.00, de procurorul Bogdan Pîrlog. De la ora 12.30, actualul șef DNA, Marius Voineag, va susține interviul pentru funcția de adjunct al procurorului general al României.

Marți vor susține interviurile procurorii care candidează la șefia DNA, iar miercuri cei înscriși pentru posturile de conducere din DIICOT.

Rezultatele vor fi anunțate în 2 martie, când ministrul Justiţiei va înainta propunerile sale Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ.

Dacă avizul CSM este pozitiv, ministrul Justiției va trimite propunerile către președintele Nicușor Dan. În cazul în care avizul este unul negativ, ministrul Justiției organizează un nou interviu cu candidatul care a primit aviz negativ.

„În urma interviului, ministrul Justiției poate continua procedura prin transmiterea către președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere, însoțită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii ”, arată legea privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Președintele Nicușor Dan poate refuza, motivat, propunerile venite dinspre Ministerul Justiției, iar decretul de numire sau refuzul trebuie să fie emise în cel mult 60 de zile de la momentul la care a primit propunerea de la ministru.

Nicușor Dan, despre propunerile pentru șefia marilor parchete: „Sunt niște oameni foarte interesanți printre ei”

Președintele Nicușor Dan a declarat săptămâna trecută, într-o conferință de presă, că este „optimist” în privința candidaților înscriși pentru conducerea marilor parchete.

„Mi se pare că sunt niște oameni foarte interesanți printre ei, și vorbesc cât se poate de serios. Am văzut și comentariile din spațiul public, nu sunt de aceeași opinie, dimpotrivă. Bineînțeles că este un concurs. Oamenii vin cu un plan de management, pe care nu îl cunosc în momentul ăsta, dar uitându-mă doar la numele pe care le-am văzut, pentru fiecare dintre cele trei parchete există persoane foarte interesante și eu sunt optimist că vor dinamiza”, a declarat președintele.

Șeful statului a mai fost întrebat dacă Marius Voineag, care a fost timp de trei ani în funcția de procuror-șef al DNA și candidează acum pentru poziția de adjunct al procurorului general al României este „un nume interesant”.

„Nu o să intru… vă dați seama, e un concurs care a pornit. Legat de domnul Voineag mi se pare o speculație fără niciun fundament că un om care poate eventual o să fie adjunct la o instituție va controla o altă instituție. Asta mi se pare fără niciun fel de fundamnent”, a mai spus președintele Nicușor Dan.