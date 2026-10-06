Nou atac pe Marea Neagră: O navă s-a scufundat și alta a fost avariată în largul Bulgariei / Un feribot, în centrul operațiunii de salvare / Ședință de urgență la Sofia

O navă a fost scufundată și alta avariată pe Marea Neagră în largul coastelor Bulgariei în urma unor lovituri cu drone, anunță presa locală, Reuters și Agerpres. Navele erau unele comerciale, potrivit publicațiilor bulgare.

UPDATE 11:02 O operațiune de salvare de amploare are loc în Marea Neagră, la est de Capul Sveti Atanas și de orașul Byala. Potrivit Maritime.bg, incidentul a avut loc în urma unor atacuri coordonate cu drone împotriva unor nave comerciale din zonă. Acesta este primul atac împotriva navelor din zona economică exclusivă a Bulgariei.

Feribotul DIOSCURIA, sub pavilion bulgar, s-a aflat în centrul operațiunii de salvare. Nava a fost redirecționată pentru a acorda asistență marinarilor aflați în pericol.

Au fost lovite navele de marfă ALFA WATAN, sub pavilion Togo, și ABLE, sub pavilion Palau. ALFA WATAN a suferit avarii structurale grave și s-a scufundat la est de coastele Bulgariei.

În urma loviturii, la bordul navei ABLE (IMO: 9001136) a izbucnit un incendiu. Întregul echipaj, format din 18 membri, a fost nevoit să abandoneze nava și a fost evacuat cu succes. Toți marinarii au fost preluați la bordul feribotului bulgar DIOSCURIA.

Ședință de urgență la Sofia

Una dintre nave s-a scufundat, iar echipajul său este dat dispărut, potrivit lui Roumen Nikolov, directorul Centrului de coordonare a operațiunilor de salvare maritimă din Varna, citat de radioul public BNR, în timp ce echipajul celei de-a doua nave a fost salvat.

O operațiune de salvare este în curs la aproximativ 80 de mile marine (150 km) la est de orașul de coastă Byala, potrivit BNR.

Potrivit site-ului specializat Maritime.bg, o navă sub pavilion togolez a suferit avarii importante înainte de a se scufunda. Site-ul a adăugat că a izbucnit un incendiu la bordul unei nave sub pavilion din Palau, ai cărei 18 membri ai echipajului au fost evacuați de un feribot bulgar.

Biroul președintei Iliana Iotova a confirmat atacul printr-un comunicat transmis prin e-mail, fără a oferi însă detalii.

Nu este încă clar cine este responsabil, iar guvernul de la Sofia a refuzat să comenteze.

Prim-ministrul Rumen Radev a convocat marți o ședință cu ministerele cheie și serviciile de securitate în legătură cu atacul și se așteaptă să emită o declarație.

Noile incidente vin după ce nava turcească Royad Mammadov, încărcată cu cereale, a fost lovită luni de o dronă în largul Mării Neagre, în apropierea platformei Pescăruş, operată de OMV Petrom.

Nava a fost cuprinsă de flăcări și s-a scufundat, iar la operațiunea de salvare au intervenit autoritățile române. Doi oameni au murit, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați, a anunțat MAI.