Primele relatări despre cele două nave lovite marți pe Marea Neagră: Au văzut explozia, dar când au ajuns acolo erau doar plute răsturnate și veste de salvare

Prima navă atacată dintre cele două lovite în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră a fost cea care naviga sub pavilion togolez, potrivit Nova.bg.

Primele informații despre ce s-a întâmplat au fost date de premierul Rumen Radev înainte de ședința de urgență convocată la Sofia după ce două nave au lovite de drone la o zi după incidentul similar din largul coastelor românești.

„Noaptea trecută, în jurul orei 03:00, două nave comerciale au fost lovite de drone aeriene și navale”, a afirmat Radev.

Prima navă lovită, ALFA WATAN, sub pavilion Togo s-a scufundat și echipajul este în continuare dat dispărut, a spus șeful guvernului bulgar.

În momentul incidentului, în zonă se afla nava de tip ferry DIOSCURIA, care naviga sub pavilion bulgar. Echipajul acesteia a văzut explozia primei nave și s-a îndreptat imediat spre locul respectiv.

Acolo, însă, marinarii feribotului au găsit o barcă și trei plute răsturnate și veste de salvare, dar nu și persoane.

„Până în prezent, nu au fost găsite persoane de pe prima navă. Echipajul este dat dispărut”, a declarat Radev. Operațiunea de salvare și căutare continuă.

A doua navă atacată a suferit, de asemenea, avarii, iar la bordul acesteia a izbucnit un incendiu. Echipajul acesteia a reușit însă să se evacueze.

18 oameni salvați de pe a doua navă

DIOSCURIA a ajuns și la aceasta și s-a alăturat operațiunii de salvare a marinarilor. Doi membri ai echipajului sunt răniți. Unul are arsuri, iar celălalt a suferit un traumatism cranian. Aceștia au fost preluați de o ambarcațiune rapidă a Forțelor Navale și duși către portul Varna.

Ceilalți 16 membri ai echipajului au fost preluați de o navă de patrulare a forțelor de frontieră. În total, la bordul celei de-a doua nave se aflau 18 persoane – 11 cetățeni turci și 7 cetățeni indieni.

„Putem spune că și acolo oamenii au fost salvați”, a precizat prim-ministrul.

Prim-ministrul a calificat incidentul drept o încălcare gravă a dreptului internațional. „Un atac absolut inadmisibil în zona economică exclusivă a Bulgariei. O încălcare absolut gravă a dreptului internațional”, a declarat Radev.

Conform informațiilor furnizate de autoritățile bulgare, a doua navă atacată transporta grâu și se îndrepta spre sud. Nava scufundată se îndrepta spre nord, dar, deocamdată, nu există informații cu privire la încărcătura pe care o transporta.