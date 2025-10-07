ULTIMA ORĂ Prefectul, despre funcționarea școlilor din București în timpul codului roșu: „Analizăm în acest moment varianta sistemului hibrid”

Părinții care nu pot ține copiii acasă vor avea la dispoziție posibilitatea de a-i duce la școală, în timp ce elevii care vor rămâne acasă vor avea absențele motivate, a precizat prefectul Capitalei Andrei Nistor într-un comunicat transmis după ce meteorologii au anunțat că Bucureștiul intră sub un cod roșu de ploi torențiale.

De marți seară, de la ora 21.00, până mâine la ora 15.00, este cod roșu de ploi torențiale și vijelii în București, și în cinci județe – Ilfov, Ialomița, Călărași, Constanța și Giurgiu. Dacă trei dintre aceste județe au decis să închidă școlile, în Capitală decizia nu a fost încă luată.

„Analizăm în acest moment varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă. Știu cât de dificil este pentru părinți să se adapteze unei eventuale închideri a școlilor. Dacă vom decide suspendarea cursurilor cu prezență fizică”, a transmis prefectul Andrei Nistor.

Cele două scenarii luate în calcul sunt:

părinții care nu pot ține copiii acasă vor avea o soluție alternativă,

⁠pentru cei care preferă să își țină copiii acasă, absențele vor fi motivate pe baza solicitării părinților.

După ce ANM a emis avertizarea cod roșu, Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în Capitală. Prefectul precizează că va revenit cu„informații oficiale imediat ce decizia privind școlile va fi luată”.

Andrei Nistor a dat asigurări că toate instituțiile responsabile au fost alertate și sunt pregătite să intervină pe timpul codului roșu. „Inclusiv Apa Nova este mobilizată pentru a asigura funcționarea canalizării și pentru evacuarea rapidă a apei acolo unde este nevoie”, a afirmat el.

Școli închise în trei județe

Vremea rea va atinge un apogeu miercuri, zi pentru care meteorologii au emis un cod roșu pentru București și cinci județe, dar și alte alerte meteo valabile în aproximativ jumătate de țară.

În Constanța, Ialomița și Călărași, autoritățile au anunțat că școlile vor fi miercuri închise.