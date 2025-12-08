Sari direct la conținut
Profit.ro

ULTIMA ORĂ Premieră la o companie majoră a României: Se pune problema ca acționarului majoritar să i se impute pagube din hotărâri AGA adoptate cu votul decisiv al acestuia DOCUMENT

HotNews.ro
Palatul Victoria, Foto: Guvernul Romaniei
Palatul Victoria, Foto: Guvernul Romaniei

Premieră la una dintre companiile de stat majore ale României: se pune probleme ca instituțiilor publice care exercită sau au exercitat la ea calitatea de acționar majoritar a statului să li se impute prejudiciile suferite de societate, constatate de Curtea de Conturi, ca urmare a impunerii în trecut, prin votul lor decisiv, a adoptării unor hotărâri AGA care au dus în cele din urmă la acele pagube, cifrate la zeci de milioane de lei.

Citiți mai mult pe Profit.ro.

Alegeri București 2025: Vezi aici prezența și rezultatele LIVE pe hartă și grafice interactive.
Sondaje, Comparații, Informații de la celelalte alegeri. Toate datele esențiale pe alegeri.hotnews.ro.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro