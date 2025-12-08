ULTIMA ORĂ Premieră la o companie majoră a României: Se pune problema ca acționarului majoritar să i se impute pagube din hotărâri AGA adoptate cu votul decisiv al acestuia DOCUMENT
HotNews.ro
Premieră la una dintre companiile de stat majore ale României: se pune probleme ca instituțiilor publice care exercită sau au exercitat la ea calitatea de acționar majoritar a statului să li se impute prejudiciile suferite de societate, constatate de Curtea de Conturi, ca urmare a impunerii în trecut, prin votul lor decisiv, a adoptării unor hotărâri AGA care au dus în cele din urmă la acele pagube, cifrate la zeci de milioane de lei.
Citiți mai mult pe Profit.ro.
Alegeri București 2025: Vezi aici prezența și rezultatele LIVE pe hartă și grafice interactive.
Sondaje, Comparații, Informații de la celelalte alegeri. Toate datele esențiale pe alegeri.hotnews.ro.
INTERVIURILE HotNews.ro