ULTIMA ORĂ Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine joi în România

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine joi, 12 martie, într-o vizită oficială în România, în cadrul căreia se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, au confirmat surse oficiale pentru HotNews.

Informația a fost confirmată și de surse din administrația prezidențială de la Kiev. Acestea au spus că „pregătesc” vizita președintelui Zelenski la București. Oficial însă nu au oferit mai multe comentarii, „din motive de securitate”.

În ceea ce privește agenda vizitei precum și componența delegației, sursele HotNews nu au oferit detalii. Fiind întrebați însă dacă se planifică o vizită și în R.Moldova, aceleași surse au spus că „acest lucru nu se va întâmpla”.

A doua vizită a lui Zelenski în România

Aceasta va fi a doua vizită a președintelui ucrainean în România, după cea din 10 octombrie 2023.

Atunci, Zelenski s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu fostul președinte Klaus Iohannis și cu fostul premier Marcel Ciolacu, la Guvern.

În program fusese pregătit și susținerea unui discurs în fața Parlamentului, care a fost însă anulat, oficial din motive de securitate. Anularea discursului a venit însă după ce Diana Șoșoacă amenințase că va face scandal în timpul discursului.