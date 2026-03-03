ULTIMA ORĂ Producție mutată în România. Grup italian furnizor major de componente auto, inclusiv pentru Dacia, se gândește să mute în țară producția oprită în alte unități

Grupul italian Sogefi, furnizor major de componente auto, inclusiv pentru Dacia, și-a îmbunătățit performanța operațională la fabrica de componente pentru suspensii din Oradea, care se află „pe o traiectorie bună” după cinci ani de la deschidere, și ia acum în calcul să mute în România producția de la fabricile grupului care vor fi închise ca parte a programului de restructurare, relevă datele analizate de Profit.ro.

