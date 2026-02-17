ULTIMA ORĂ Taxe și impozite locale schimbate. Cum vor scădea la unele case. Noile cote cerute lui Bolojan
Guvernul se pregătește să reintroducă reduceri la impozitele și taxele locale tocmai majorate începând din acest an. Reducerile procentuale care erau aplicate înainte de majorările din luna ianuarie vor fi acum însă semnificativ mai mici. Doar persoanele cu handicap vor mai beneficia de o scutire la jumătate din impozitul pe prima locuință și pe primul automobil, relevă datele Profit.ro.
