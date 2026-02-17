Sari direct la conținut
ULTIMA ORĂ Taxe și impozite locale schimbate. Cum vor scădea la unele case. Noile cote cerute lui Bolojan
Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, și liderul PSD, Sorin Grindeanu, Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul se pregătește să reintroducă reduceri la impozitele și taxele locale tocmai majorate începând din acest an. Reducerile procentuale care erau aplicate înainte de majorările din luna ianuarie vor fi acum însă semnificativ mai mici. Doar persoanele cu handicap vor mai beneficia de o scutire la jumătate din impozitul pe prima locuință și pe primul automobil, relevă datele Profit.ro.

