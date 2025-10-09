ULTIMA ORĂ Ucraina a restricționat importurile de motorină prin portul Constanța. Cantitățile livrate din România vecinilor din Est au scăzut cu peste 91%

Ucraina a restricționat, de la 1 octombrie, importurile de motorină prin portul Constanța, în care funcționează facilitățile de încărcare-descărcare și depozitare ale companiei de stat Oil Teminal, din cauza volumelor mari de carburanți din India produși din țiței rusesc sosite în Constanța pe timpul verii.

