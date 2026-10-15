ULTIMA ORĂ Ucraina anunță că a distrus șase avioane rusești de luptă supermoderne

Marina ucraineană a anunțat joi dimineață că a distrus șase avioane militare rusești de tip Su-34M în cadrul unui atac desfășurat în timpul nopții asupra aerodromului Borisoglebsk din regiunea Voronej a Rusiei.

Marina ucraineană a scris pe Facebook că a folosit în cadrul atacului sistemul său de rachete „Neptun”.

Imagini postate pe rețelele de socializare au arătat explozii de amploare pe aerodromul militar rus.

Ukrainian forces carried out a missile strike on Russia’s Borisoglebsk airbase tonight, with at least one massive explosion and post-strike fire seen. https://t.co/aA1xxZlhCl — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 14, 2026

Avioanele de luptă cu dublă comandă Sukhoi-34M sunt varianta îmbunătățită a seriei Su-34.

Ele au început să fie livrate în 2022 și sunt avioane de luptă de ultimă generație pentru Forțele Aerospațiale Ruse, deși aparțin, din punct de vedere al clasificării aviatice, generației 4+, nu generației a 5-a, cum este Su-57.

Explozii și incendiu pe aerodromul rus

Potrivit Marinei Ucrainei, pe lângă avioane, „a fost distrus echipamentul tehnic necesar pentru asigurarea zborurilor, fiind înregistrate explozii repetate și un incendiu pe teritoriul aerodromului”.

În postare, se amintește și că avioanele Su-34M sunt capabile să transporte simultan mai multe bombe ghidate și obișnuite, precum și rachete de diferite tipuri.

Acestea „reprezintă unul dintre mijloacele cheie ale aviației ruse pentru a lansa atacuri cu bombe ghidate asupra pozițiilor Forțelor de Apărare ale Ucrainei și asupra localităților situate în zona frontului. Distrugerea avioanelor inamice Su-34M slăbește semnificativ potențialul aerian al adversarului și reduce intensitatea utilizării aviației tactice pe direcțiile respective ale frontului”, a mai transmis Marina Ucrainei.