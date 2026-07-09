Ultima sancțiune CNA contra Realitatea Plus, suspendată de instanţă înainte să fie redactată. „Au judecat un comunicat de presă”

După ce Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a votat în urmă cu două zile sacționarea Realitatea Plus cu o nouă întrerupere de emisie pentru încălcarea repetată a legislației audiovizuale, postul de televiziune a contestat sancțiunea în instanță. Iar Curtea de Apel Bucureşti a decis suspendarea sancțiunii CNA, chiar dacă aceasta nici nu a fost transmisă oficial televiziunii sancţionate.

CNA nici nu a apucat să trimită decizia către postul de televiziune, dar Curtea de Apel a decis printr-un proces-fulger să o suspende, informează Pagina de media, menționând că vicepreşedintele CNA, Valentin Jucan, s-a arătat revoltat: „Au judecat un comunicat de presă!”, a acuzat el.

Potrivit minutei, Curtea de Apel Bucureşti a dispus „suspendarea executării Deciziei CNA din data de 07.07.2026 prin care a stabilit în sarcina PHG MEDIA INVEST SRL pentru postul Realitatea Plus obligaţia radiodifuzorului de a difuza în intervalul orar 18.00-21.00 timp de 3 ore numai textul deciziei de sancţionare”.

În ședința de marți, 7 iulie, CNA a decis suspendarea emisiei postului Realitatea Plus pentru trei ore, după ce a constatat încălcarea legislației audiovizuale în mai multe emisiuni difuzate în luna februarie.

Din 34 de rapoarte de monitorizare, ce cuprind numeroase emisiuni, CNA a constat că nu sunt încălcări în trei ediţii ale emisiunii „100%”, o ediţie din „Tunurile pe politicieni” şi câte o ediţie din „Realitatea zilei” şi „Culisele Puterii”.

Propunerea de suspendare a emisiei pentru trei ore, formulată de membrul CNA Mircea Toma, a fost adoptată cu șapte voturi. O propunere alternativă, formulată de Georgică Severin, care prevedea aplicarea unei amenzi de 200.000 de lei, a primit patru voturi.

În mod normal, după ce Consiliul votează o sancţiune, aceasta se redactează şi se trimite ulterior postului amendat. În cazul de faţă, CNA nici nu a apucat să trimită decizia, notează site-ul de specialitate Paginademedia.ro.

Hotărârea Curții de Apel este executorie de drept şi poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Însă procesul de la Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie este unul de durată, de peste un an, explică sursa citată.

„Ne-au suspendat decizia fără ca decizia să existe”

Potrivit Pagina de media, vicepreşedintele CNA, Valentin Jucan, este uimit de viteza cu care instanţa ia decizii în favoarea postului Realitatea Plus.

Și în luna aprilie a acestui an, Curtea de Apel București a dat o decizie-fulger în favoarea Realitatea Plus, într-un proces deschis contra Consiliului Naţional al Audiovizualului. Mai exact, această instanță a hotărât să suspende aplicarea unei deciziei CNA de retragere a licenței postului de televiziune Realitatea Plus, pentru neplata mai multor amenzi.

„Ne-au suspendat decizia fără ca decizia să existe. PHG a formulat contestaţie la decizia noastră. Ne-a transmis ieri solicitare de reexaminare şi tot ieri au făcut solicitare de suspendare. Iar instanţa a suspendat azi un act care nu există. Cererea de suspendare se face atunci când examinezi actul şi constaţi că sunt nişte elemente în privinţa legalităţii acesteia. Actul nu există. Nu este redactat”, a explicat oficialul CNA pentru Paginademedia.ro.

Potrivit acestuia, televiziunea şi-a întemeiat acţiunea pe comunicatul de presă publicat de CNA după şedinţa din 7 iulie.

„PHG a solicitat în baza unui comunicat de presă al CNA. Există o decizie, dar fără să se dea detalii. Nici măcar nu se poate contextualiza momentul luării deciziei. Există o decizie a Înaltei Curţi exact între noi şi PHG, există decizii ale Curţii Constituţionale care ne dau dreptate, inclusiv într-o cauză privind difuzarea textului sancţiunii, şi iată că se poate suspenda un act administrativ şi în lipsa lui. S-a suspendat o bănuială, ca să spun aşa”, a afirmat vicepreşedintele CNA.

Reprezentantul CNA a mai spus că Realitatea a cerut instituţiei şi o reanalizare a deciziei, însă nu o mai poate pune pe ordinea de zi. „Pe ce discutăm? Suspendăm un comunicat de presă? (…) Astăzi s-a judecat un comunicat de presă. Cum poţi verifica legalitatea unui act administrativ care se regăseşte anunţat doar într-un comunicat de presă?”.

„Pentru că în deciziile noastre, în actul administrativ prin care se comunică radiodifuzorului o decizie de sancţionare, acolo se spune: întrunit în şedinţă publică, în data de, cu cvorum, în ce condiţii, în baza cărei legi, ce s-a întâmplat, ce s-a monitorizat şi aşa mai departe, iar atunci instanţa, analizând documentul, poate să analizeze decizia din punct de vedere al legalităţii. Eventual poate să zicem că poate să pipăie fondul. Chiar şi în acest sens, al pipăitului fondului, care fond? Unde este fondul? Instanţa nu ştie ce am decis noi acolo. Nu are absolut nicio informaţie, doar un comunicat de presă în care se spune în cinci cuvinte că noi i-am sancţionat”, a mai susținut Valentin Jucan.

Vicepreşedintele CNA anunță și că instituția va contesta decizia Curţii de Apel. „Mergem mai departe, contestăm, aşa cum s-au întâmplat toate. A fost un moment anume din care absolut tot ce a decis CNA a fost suspendat, pe cazul Realitatea. Momentul în care am decis retragerea licenţei. (…) Decizii de pe o zi pe alta. Fără să ai documente. Noi am fost citaţi prin telefon. Acum văd că continuăm. Deşi, repet, este aceeaşi instanţă, aceeaşi secţie care ne-a dat câştig de cauză de fiecare dată. Înalta Curte ne-a dat câştig de cauză exact într-o speţă în care noi am dat o decizie de 10 minute difuzare a textului sancţiunii la Realitatea, instanţa a suspendat-o şi apoi am câştigat la Înalta Curte. Mai mult, există şi decizia Curții Constituționale, dar lucrurile astea nu contează”.