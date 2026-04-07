BREAKING CNA a retras licența Realitatea Plus. Postul TV se închide / Reacția Ancăi Alexandrescu

Postul Realitatea Plus trebuie să-și înceteze emisia după decizia CNA de astăzi. Decizia a fost luată din cauza amenzilor neplătite de către postul TV, anunță Pagina de Media. Într-o intervenție în direct la postul TV, Anca Alexandrescu a anunțat că decizia va fi contestată în instanță.

Mircea Toma a spus în ședința CNA că instituția a avertizat Realitatea încă din luna februarie să-și plătească datoriile și că postul TV a plătit doar parțial și anume pe cele din 2025. Detalii despre cum s-a derulat ședința CNA

16:07

Prima reacție a Ancăi Alexandrescu

Într-o intervenție în direct la postul TV, Anca Alexandrescu a anunțat că vor contesta decizia în instanță. Ea a lansat și mai multe acuzații

„Sunt, într-adevăr, niște mișcări ale sistemului, care este disperat, simte că îi fuge pământul de sub picioare și folosește toate dimensiunile puterii pe care le are pentru a se menține la putere și pentru a ține îngenuncheat poporul român”.

Totodată, prezentatoarea postului TV a scris și un mesaj pe Facebook pe această temă:

Conform site-ului Realitatea.net, emisia va continua online.

16:05

Cum s-a derulat ședința CNA

Avocatul postului, Ioan Georgescu, a spus că, de fapt, postul a plătit, dar că nu are dovada. „Nu putem negocia legea”, a spus Valentin Jucan, membrul CNA care a cerut ridicarea licenței.

„Ce să amânăm? Aplicarea legii?” a contrat Valentin Jucan din CNA. Mircea Toma a intervenit și el, spunând că CNA a avertizat încă din februarie 2026 postul să-ți plătească datoriile. Toma a spus că nu au trecut ore, ci luni de atunci. El a mai zis că postul a plătit sumele datorate din 2025 abia când a primit avertizarea, dar că nu le-a plătit și pe cele din 2024.

Mai multe detalii despre ședința CNA

CNA a analizat marți în şedinţa publică situaţia amenzilor neplătite a posturilor de televiziune din România. În urma raportului prezentat, s-a constatat că Realitatea Plus nu a plătit 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 de lei.

Realitatea Plus îşi plătise amenzile pentru anul 2025, dar încălcarea legislației audiovizualului prin neplata amenzilor pentru 2024 va duce la închiderea postului.

Anca Alexandrescu, care realizează principala emisiune din primetime a postului, nu a putut fi contactată de HotNews până la publicarea acestei știri pentru un punct de vedere.

Ce spune legea CNA

CNA poate retrage licenţa unei televiziuni dacă aceasta nu face dovada achitării amenzilor în termen de şase luni de la data aplicării, potrivit legii audiovizualului.

„Art. 57 – (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (…) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia”

Când se închide Realitatea Plus

Propunerea de retragere la licenţei a fost votată în unanimitate de cei prezenţi: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma şi Vasile Bănescu.

Georgică Severin şi Lucian Dindirică, membi CNA, s-au retras din ședință înainte de vot.

Postul trebuie să îşi înceteze emisia după ce primeşte informarea de la CNA.

Deţinătoarea licenţelei audiovizuale pentru Realitatea Plus este societatea PHG MEDIA-INVEST SRL, al cărei asociat unic este Păcuraru Daniela Madi.

Realitatea Plus a obținut licența de la CNA în ianuarie 2013, dar postul a început să emită efectiv din 2015. Din 1 noiembrie 2019, televiziunea a preluat structura și emisia fostului post Realitatea TV.

Realitatea TV s-a închis după ce firma care o deținea, Realitatea Media, a intrat în faliment în 2019. În noiembrie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a retras licenţa audiovizuală a Realitatea TV din cauza problemelor financiare, iar angajații s-au mutat pe licența Realitatea Plus.

OTV-ul lui Dan Diaconescu, închis din același motiv

În 2013, CNA a decis să retragă licența postului OTV, deținut de Dan Diaconescu pentru același motiv: neplata amenzilor în termen de șase luni..

„Luând notă de faptul că radiodifuzorul nu a făcut dovada achitării mai multor amenzi aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului în anii 2009, 2010, 2011 şi 2012, Consiliul a decis, în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului, retragerea licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.6/05.02.2004 deţinută de radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV”, se arată în decizia CNA.