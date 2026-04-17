Ultima șansă pentru balena Timmy: Doi milionari finanțează o operațiune de salvare controversată în Marea Baltică

O balenă cu cocoașă care a captivat atenția publicului german primește o ultimă șansă la viață, după ce doi multimilionari au intervenit pentru a finanța misiunea abandonată de autorități, potrivit The Guardian.

Mamiferul de 12 tone, poreclit Timmy, a fost observat pentru prima dată luna trecută în apropierea localității Timmendorfer Strand, de pe coasta de nord a Germaniei. După ce s-a împotmolit în repetate rânduri și a fost eliberată de salvatori, balena s-a blocat din nou în apele puțin adânci.

Mamiferul a ajuns în Marea Baltică urmărind probabil bancuri de hering, însă salinitatea scăzută a apei îi pune viața în pericol, acesta prezentând deja răni.

În timp ce autoritățile erau gata să abandoneze salvarea animalului, doi multimilionari au intervenit cu fonduri pentru o misiune de ultim moment, primind aprobarea statului.

Criticii susțin însă că eforturile de salvare au șanse reduse de reușită și ar putea chiar răni balena. În ciuda avertismentelor, a fost lansată „Operațiunea Cushion”, un plan care presupune curățarea nămolului și folosirea unor perne de aer pentru a ridica balena pe o prelată.

Grupul Greenpeace a criticat operațiunea, considerând că șansele de supraviețuire sunt extrem de mici pentru animalul deja slăbit. Organizația a citat rapoarte științifice care avertizează că misiunea implică un risc ridicat de rănire

Unul dintre sponsorii miliardari, Walter Gunz, fondatorul unui lanț de magazine de electronice, a declarat că balena ar fi pierit fără această mobilizare, adăugând pentru agenția DPA: „Cel puțin dacă încerci, ai o șansă să o salvezi”.

Dacă echipa de salvatori reușește eliberarea, Timmy va fi remorcată în Marea Nordului și apoi în Oceanul Atlantic.