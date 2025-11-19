Ultima săptămână de înscrieri la Gala Premiilor pentru un Mediu Curat

Termenul limită de înscriere este 26 noiembrie 2025

ECOTIC amintește tuturor celor implicați în inițiative de mediu destinate sprijinirii dezvoltării durabile că mai au la dispoziție doar o săptămână până la închiderea înscrierilor pentru Gala Premiilor pentru un Mediu Curat. Până pe 26 noiembrie 2025, organizațiile, instituțiile publice, companiile și instituțiile de învățământ sunt invitate să-și înscrie proiectele ce aduc un impact pozitiv pentru mediu și societate.

De ce să te înscrii?

Pentru că inițiativele valoroase merită să fie văzute și recunoscute și pot inspira alte comunități să acționeze. Dacă ai lucrat la un proiect de mediu în ultimul an, acesta este momentul pentru a-l aduce în fața unui juriu de specialiști format din: Cristina Bîcîilă – Director General Ateliere Fără Frontiere, Oana Groșanu – Director Executiv Ambasada Sustenabilității, Alex Laibăr – Director Executiv Coaliția pentru Economie Circulară, Sorin Mierlea – Președinte InfoCons – Protecția Consumatorilor, Valentin Negoiță – Președinte ECOTIC și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Indiferent de anvergură locală, regională sau națională, proiectele sunt evaluate în funcție de impact, originalitate, relevanță și sustenabilitate.

În fiecare an, Gala Premiilor pentru un Mediu Curat aduce în prim plan oameni și organizatii care, prin munca lor constantă, schimbă comunitățile în care trăiesc și își aduc contribuția în diverse arii ale sustenabilității și ale protecției mediului prin:

programe de eco educație,

proiecte de economie circulară

acțiuni de plantare, ecologizare sau conservare a biodiversității,

soluții inovatoare care fac orașele mai verzi și mai sustenabile,

inițiative locale verzi pentru comunități.

Într-un context în care schimbările climatice afectează direct calitatea vieții, proiectele implementate de societatea civilă, autorități, școli și companii devin tot mai importante, iar Gala Premiilor pentru un Mediu Curat este o platformă de recunoaștere a acestora.

Cine poate participa?

Competiția este deschisă tuturor celor care au derulat proiecte de mediu în România:

ONG-uri

companii private

instituții publice

instituții de învățământ

grupuri civice

Categorii de premiere

Proiecte – trei proiecte vor fi desemnate câștigătoare

trei proiecte vor fi desemnate câștigătoare Premiul special pentru instituții de învățământ – o distincție dedicată școlilor, grădinițelor, liceelor, universităților.

Premierea concursului Jurnalism pentru un mediu curat are loc tot în cadrul Galei. Jurnaliștii se pot înscrie aici.

În plus, publicul larg se poate implica prin nominalizarea proiectelor din comunitățile lor către organizatorii Galei Premiilor pentru un Mediu Curat. Organizatorii vor contacta ulterior inițiatorii pentru înscrierea oficială.

Înscrierile se realizează prin formularul disponibil aici.

Ediția a XVII a Galei Premiilor pentru un Mediu Curat este susținută de: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ambasada Sustenabilității în România, Ateliere Fără Frontiere, Coaliția pentru Economie Circulară – CERC, Info Cons, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, APDETIC, ECSR.ro, Radio România Cultural, RFI România și EventsMax.

Articol susținut de ECOTIC