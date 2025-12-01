Ultimatum: Trump i-a cerut direct lui Maduro să cedeze puterea și să părăsească țara / Liderul Venezuelei a refuzat și a venit cu o contra-propunere

„Poți să te salvezi pe tine și pe cei apropiați ție, dar trebuie să părăsești țara acum”, i-a spus Trump lui Maduro într-o discuție telefonică de acum zece zile, potrivit unor surse citate de cotidianul american Miami Herald. SUA dau semne că se pregătesc pentru lovituri terestre în Venezuela, deși este neclar cât de amplă va fi o eventuală campanie militară.

Donald Trump i-a dat lui Nicolás Maduro un ultimatum, cerându-i să renunțe imediat la putere, un mesaj transmis în timpul recentei lor convorbiri telefonice.

Liderul autoritar al Venezuelei a refuzat, cerând o „amnistie globală” pentru el și aliații săi, scrie Miami Herald.

Duminică, președintele SUA a confirmat că discuția a avut loc, declarând reporterilor: „Nu aș spune că a decurs bine sau rău, a fost o convorbire telefonică”.

Conversația s-a desfășurat pe fondul semnalelor tot mai clare că administrația Trump pregătește o fază mai agresivă a operațiunilor împotriva așa-numitului Cartel de los Soles din Venezuela, care, potrivit Washingtonului, este condus de Maduro și alți înalți oficiali.

Joi, președintele Trump a anunțat că acțiunile militare ale SUA – care până acum s-au concentrat pe scufundarea ambarcațiunilor rapide suspectate de transportul de droguri în Caraibe – se vor extinde în curând pe teritoriul venezuelean.

Adresându-se militarilor în timpul unei convorbiri telefonice de Ziua Recunoștinței, el a spus că forțele armate americane vor începe „foarte curând” operațiuni terestre pentru a perturba ceea ce el a descris ca fiind rețelele venezuelene de trafic de droguri.

Ce vrea Maduro

Nici guvernul SUA, nici cel venezuelean nu au oferit detalii suplimentare despre subiectele discutate în timpul conversației extrem de neobișnuite, despre care se crede că a avut loc pe 21 noiembrie.

Potrivit surselor citate de Miami Herald, președintele SUA i-a transmis un „mesaj direct” omologului său sud-american.

„Poți să te salvezi pe tine și pe cei apropiați ție, dar trebuie să părăsești țara acum”, a spus Trump, oferindu-i lui Maduro, soției și fiului său trecere liberă „numai dacă acceptă să demisioneze imediat”.

Cu toate acestea, potrivit surselor, președintele Venezuelei a refuzat să demisioneze imediat și a formulat o serie de cereri, printre care imunitatea internațională față de urmărirea penală și permisiunea de a ceda controlul politic, dar de a păstra controlul asupra forțelor armate.

Potrivit Miami Herald, nu au mai existat contacte directe între Trump și Maduro, după ce Trump a declarat că spațiul aerian al Venezuelei este „închis în întregime”. Asta deși Maduro ar mai fi solicitat o a doua convorbire cu liderul american.

„Guvernul Maduro nu a primit niciun răspuns”, a afirmat Miami Herald, precizând că prima discuție a fost mediată de Brazilia, Qatar și Turcia.

Ce urmează

În ciuda informațiilor scurse în presă, cei mai mulți observatori nu cred că președintele SUA intenționează să susțină aceste amenințări cu o acțiune militară la scară largă, scrie The Guardian.

Nici venezuelenii nu cred asta. „Maduro și majoritatea colaboratorilor săi consideră amenințările militare ale SUA ca fiind o cacealma”, a declarat luna trecută pentru Wall Street Journal o sursă care are contacte regulate cu înalți oficiali venezueleni.

De la alegerea sa în 2013, liderul venezuelean a supraviețuit unei serii de crize, printre care campania de „presiune maximă” din primul mandat al lui Trump, mai multe runde de proteste în masă, o criză economică istorică, o tentativă de asasinat în 2018 și o posibilă înfrângere în alegerile prezidențiale de anul trecut, despre care observatorii spun că au fost câștigate de fapt de opozantul Edmundo González.

Statele Unite au pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul lui Maduro – cea mai mare recompensă oferită vreodată pentru un șef de stat în funcție – și 25 de milioane de dolari pentru omul forte al partidului de guvernământ, Diosdado Cabello.

Duminică, Wall Street Journal a îndemnat administrația Trump să continue să intensifice presiunea asupra Venezuelei și a declarat că „demiterea lui Maduro este în interesul național al SUA”. „Dacă Maduro refuză să plece, iar Trump ezită să acționeze pentru a-l demite, Trump și credibilitatea SUA vor avea de pierdut”, a concluzionat board-ul editorial al ziarului.

În încercarea de a găsi o soluție pașnică, președintele Columbiei, Gustavo Petro, a propus orașul columbian Cartagena ca posibil loc de desfășurare a negocierilor între regimul Maduro și opoziția venezueleană.

Într-o scrisoare adresată Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol, publicată duminică de presa de stat din Venezuela, Maduro a acuzat SUA că încearcă să „se apropie de vastele rezerve de petrol ale Venezuelei – cele mai mari de pe planetă – prin utilizarea letală a forței militare”.

Presiunile SUA

Administrația Trump evaluează de ceva vreme cea mai bună strategie privind Venezuela, care are scopul declarat de a combate presupusul rol al lui Maduro în furnizarea de droguri ilegale către SUA.

Maduro a negat orice legătură cu comerțul ilegal cu droguri.

Reuters a relatat că opțiunile luate în considerare de SUA includ o încercare de a-l răsturna pe Maduro și că armata americană este pregătită pentru o nouă fază de operațiuni după o concentrare masivă de forțe militare în Caraibe și aproape trei luni de atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în largul coastelor Venezuelei.

Organizațiile pentru drepturile omului au condamnat atacurile, pe care le-au catalogat drept asasinate extrajudiciare ilegale ale civililor, iar unii aliați ai SUA și-au exprimat îngrijorarea crescândă că Washingtonul ar putea încălca dreptul internațional.

Trump a declarat că va analiza dacă armata SUA a lansat un al doilea atac în Caraibe, care a ucis supraviețuitori în timpul unei operațiuni din septembrie, adăugând că nu ar fi dorit un astfel de atac.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că atacurile sunt legale, dar că sunt menite să fie „letale”.

În pregătirea unor lovituri terestre

Washingtonul a luat între timp măsuri pentru a-și extinde autoritatea juridică.

Luni, Departamentul de Stat a desemnat oficial Cartelul Los Soles drept organizație teroristă străină, plasându-i pe Maduro, ministrul de interne Diosdado Cabello și ministrul apărării Vladimir Padrino López în aceeași categorie juridică cu liderii Al-Qaeda și ISIS, scrie Miami Herald.

Desemnarea, publicată în Registrul Federal, este un instrument care acordă administrației o nouă libertate de acțiune pentru a întreprinde acțiuni militare fără aprobarea suplimentară a Congresului.

Analiștii spun că măsura are o amploare considerabilă. Deoarece oficialii americani susțin că cartelul operează din interiorul statului venezuelean, desemnarea tratează efectiv guvernul Maduro ca parte a unei rețele teroriste.

Experții notează că această măsură ar putea permite administrației să invoce Autorizația din 2001 pentru utilizarea forței militare, baza legală pentru majoritatea operațiunilor antiteroriste ale SUA din ultimele două decenii.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că această desemnare „deschide o mulțime de opțiuni noi”, iar Trump a sugerat că ar putea deschide calea pentru atacuri asupra infrastructurii venezuelene.