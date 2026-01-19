Ultimatumul Groenlandei: Cum vrea să răspundă UE la amenințările lui Donald Trump

Steaguri și pancarte groenlandeze și daneze în timpul unei manifestații organizate în fața ambasadei SUA din Copenhaga, pe 17 ianuarie 2026, sub sloganurile „Nu vă atingeți de Groenlanda” și „Groenlanda pentru groenlandezi”. Sursă foto: Johan Nilsson/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ambasadorii Uniunii Europene au ajuns duminică la un acord general privind intensificarea eforturilor de a-l convinge pe președintele american Donald Trump să renunțe la impunerea de taxe vamale asupra aliaților europeni, pregătind în același timp măsuri de retorsiune în cazul în care taxele vor fi aplicate, au declarat diplomați europeni pentru Reuters.

Trump a promis sâmbătă că va implementa o serie de creșteri ale tarifelor începând cu 1 februarie pentru statele membre ale UE Danemarca, Suedia, Franța, Germania, Olanda și Finlanda, împreună cu Marea Britanie și Norvegia, până când SUA vor primi permisiunea de a cumpăra Groenlanda, o măsură pe care statele importante ale Uniunii Europene au catalagat-o ca fiind șantaj.

Liderii UE urmează să discute opțiunile disponibile în cadrul unui summit de urgență care va avea loc joi la Bruxelles. Una dintre opțiuni este un pachet de tarife vamale în valoare de 93 de miliarde de euro aplicate importurilor din SUA, care ar putea intra automat în vigoare pe 6 februarie, după o suspendare de șase luni.

Cealaltă opțiune este „instrumentul anti-coerciție”, care nu a fost utilizat până în prezent și care ar putea limita accesul la licitații publice, investiții sau activități bancare sau restricționa comerțul cu servicii, în care SUA are un excedent față de blocul comunitar, inclusiv în domeniul serviciilor digitale.

Pachetul de tarife pare să beneficieze de un sprijin mai larg ca primă reacție decât măsurile anti-coerciție, unde situația este în prezent „foarte mixtă”, potrivit unei surse din UE.

Dialog la Davos

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, care prezidează summiturile UE, a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că discuțiile sale cu membrii UE au arătat angajamentul ferm al acestora de a sprijini Danemarca și Groenlanda și disponibilitatea de a se apăra împotriva oricărei forme de coerciție.

Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, aflat în vizită la omologul său norvegian la Oslo, a declarat că Danemarca va continua să se concentreze pe diplomație, referindu-se la un acord încheiat miercuri între Danemarca, Groenlanda și SUA pentru înființarea unui grup de lucru.

„SUA înseamnă mai mult decât președintele SUA. Tocmai am fost acolo. Există și un sistem de control și echilibru în societatea americană”, a adăugat el.

„Toate opțiunile sunt pe masă”

Eforturile UE de dialog vor fi probabil o temă cheie a Forumului Economic Mondial de la Davos, unde Trump urmează să țină un discurs miercuri, la prima sa apariție la acest eveniment după șase ani.

„Toate opțiunile sunt pe masă, discuțiile de la Davos cu SUA și liderii se vor reuni după aceea”, a declarat un diplomat al Uniunii Europene, rezumând planul blocului comunitar.

Cele opt țări vizate, care sunt deja supuse unor tarife americane de 10% și 15%, au trimis un număr redus de personal militar în Groenlanda, pe fondul escaladării conflictului cu Statele Unite privind viitorul vastei insule arctice a Danemarcei.

„Amenințările cu tarife subminează relațiile transatlantice și riscă să ducă la o spirală descendentă periculoasă”, au declarat acestea într-o declarație comună publicată duminică, adăugând că sunt gata să se angajeze în dialog, pe baza principiilor suveranității și integrității teritoriale.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a precizat într-o declarație scrisă că este încurajată de mesajele consecvente din restul continentului, adăugând: „Europa nu va fi șantajată”.

Amenințarea cu impunerea de tarife a destabilizat piețele globale, euro și lira sterlină înregistrând o scădere față de dolar, fiind de așteptat o revenire la volatilitate.

Semne de întrebare asupra acordurilor comerciale ale SUA

O sursă apropiată președintelui francez Emmanuel Macron a declarat că acesta insistă pentru activarea „instrumentului anti-coerciție”. Prim-ministrul irlandez Micheal Martin a declarat că, deși nu ar trebui să existe nicio îndoială că UE va riposta, este „puțin prematur” să se activeze acest instrument încă nefolosit.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care este mai apropiată de președintele SUA decât alți lideri ai UE, a descris duminică amenințarea cu impunerea de tarife ca fiind „o greșeală”, adăugând că a vorbit cu Trump cu câteva ore mai devreme și i-a spus ce părere are.

Întrebată cum va răspunde Marea Britanie la noile tarife, secretarul pentru cultură Lisa Nandy a declarat că aliații trebuie să colaboreze cu Statele Unite pentru a rezolva disputa.

„Poziția noastră cu privire la Groenlanda nu este negociabilă… Este în interesul nostru colectiv să colaborăm și să nu începem un război al cuvintelor”, a declarat ea duminică pentru Sky News.

„Să-l aducem pe președintele Trump la realitate”

Amenințările cu tarife pun însă sub semnul întrebării acordurile comerciale încheiate de SUA cu Marea Britanie în mai și cu UE în iulie.

Acordurile limitate au fost deja criticate pentru caracterul lor inechitabil, SUA menținând tarife largi, în timp ce partenerii lor sunt obligați să elimine taxele de import.

Parlamentul European pare hotărât să suspende lucrările privind acordul comercial UE-SUA. Acesta urma să voteze eliminarea multor taxe de import ale UE în perioada 26-27 ianuarie, dar Manfred Weber, șeful Partidului Popular European, cel mai mare grup din parlament, a declarat sâmbătă seara că aprobarea nu este posibilă pentru moment.

Deputatul creștin-democrat german Juergen Hardt a sugerat, de asemenea, într-un interviu acordat ziarului Bild, că o ultimă soluție ar fi „să-l aducem pe președintele Trump la realitate în ceea ce privește problema Groenlandei”, și anume boicotarea Cupei Mondiale de fotbal pe care SUA o găzduiește în acest an.