Ultimele date de la MAE despre românii afectați de criza din Orientul Mijlociu: Nu există români răniți / Câte persoane sunt în atenția instituției

Aeroportul din Tel Aviv, închis ca urmare a evenimentelor din regiune Foto: Profimedia

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Principala grijă este acordarea asistenței consulare pentru minori și pentru familiile cu copii, a transmis Ministerul român de Externe într-un comunicat de presă.

Nu există cetățeni români răniți în regiune la acest moment, a precizat diplomația română. De asemenea, până în acest moment, nu au fost primite soliticitări de la români care vor să fie repatriați din Iran ca urmare a atacurilor de astăzi efectuate de Israel și SUA.

Anterior, purtător de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) precizat pentru HotNews că aproximativ 1.500 de români sunt efectuați de închiderea spațiului aerian în regiune. „Avem deja programări de anulări, cu siguranță vor mai fi. Rugăm pasagerii să contacteze companiile aeriene dacă au zboruri către Abu Dhabi, Dubai sau Tel Aviv pentru informații și update-uri de ultim moment”, a anunțat Teo Postelnicu.

Celulă de Criză

Ca urmare a atacurilor de sâmbătă dimineață, a fost activată Celula de Criză a MAE la care a participat și prim-ministrul Ilie Bolojan.

Ea a inclus o teleconferință cu șefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Israel, Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite.

Recomandările MAE pentru cetățenii români

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în străinătate în perioada următoare să aibă în vedere perturbările înregistrate la nivelul zborurilor internaționale, în special pentru statele și orașele care constituie puncte de tranzit aerian.

De asemenea, având în vedere caracterul fluid al situației, MAE recomandă evaluarea cu responsabilitate a necesității efectuării acestor călătorii și, dacă este posibil, amânarea acestora până la ameliorarea situației de securitate și reluarea în condiții normale a zborurilor comerciale.

Totodată, în cazul cetățenilor români care se află în străinătate și sunt afectați de perturbarea zborurilor, MAE recomandă menținerea dialogului cu companiile aeriene sau agențiile de turism, precum și notificarea prezenței către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află.

MAE reamintește că marja de intervenție a misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare în astfel de situații de forță majoră este limitată, având în vedere dinamica evoluțiilor și impactul acestora inclusiv asupra deplasărilor în interiorul statelor afectate, în conformitate cu recomandările și instrucțiunile autorităților locale.

Suplimentar, în același context, MAE a ridicat nivelul avertismentelor de călătorie la 6/9 – Evitați călătoriile neesențiale! pentru următoarele state: Bahrain (https://www.mae.ro/travel-alerts/68211), Kuweit (https://www.mae.ro/travel-alerts/66992), Iordania (https://www.mae.ro/travel-alerts/44859), Qatar (https://www.mae.ro/travel-alerts/68209), și Emiratele Arabe Unite (https://www.mae.ro/travel-alerts/68210).

MAE reamintește că pentru Statul Israel nivelul de avertisment este 8/9 – Evitați orice călătorie! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2938), iar pentru Iran 9/9 – Părăsiți imediat țara! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2937).

Totodată, MAE reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.