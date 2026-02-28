Aproximativ 1.500 de pasageri din România, afectați de atacul asupra Iranului. Sfaturi pentru cei afectați

Închiderea spațiului aerian în mai multe țări din Orientul Mijlociu, după atacul Israelului și SUA asupra Iranului, a afectat astăzi 12 curse aeriene din România, a anunțat Teo Postelnicu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). El a estimat, într-un dialog cu HotNews, numărul celor afectați la aproximativ 1.500, dar a precizat că poate să crească.

„Sunt afectați în jur de 1.500 numai astăzi, zilele următoare vom vedea. Avem deja programări de anulări, cu siguranță vor mai fi. Rugăm pasagerii să contacteze companiile aeriene dacă au zboruri către Abu Dhabi, Dubai sau Tel Aviv pentri informații și update-uri de ultim moment”, a anunțat Teo Postelnicu, într-o declarație de presă la Aeroportul Otopeni.

În același timp, reprezentantul CNAB a precizat ce soluții au oamenii afectați:

„Există variante pe care companiile aeriene le pun la dispoziție: returnarea banilor, hoteluri etc. Până acum nu au existat incidente în aeroport, sperăm ca oamenii să înțeleagă situația. Până acum, este totul sub control”, a spus Postelnicu.

„Oamenii să înțeleagă că situația este intempestivă, iar anularea zborurilor este pentru siguranța lor. Comandanții care au decis acest lucru au făcut-o pentru siguranța oamenilor și a aeronavelor”, a subliniat Teo Postelnicu.

Ce zboruri sunt afectate

Companiile aeriene TAROM, Animawings și Hisky au anunțat suspendarea zborurilor programate în zilele următoare către Tel Aviv, în timp ce Wizz Air a decis suspendarea tuturor zborurilor către și dinspre Israel, precum și către și dinspre Dubai, Abu Dhabi și capitala Iordaniei, Amman.

Sâmbătă dimineață, două zboruri care au plecat spre Dubai au fost afectate.

Este vorba despre o cursă a companiei aeriene FlyDubai, cu 123 de persoane la bord, care a decolat la ora 8:22, de la București cu destinația Dubai, și care a aterizat la Buraidah, în Arabia Saudită,

Un alt avion, Hisky 8671, cu 173 de pasageri, care plecase dimineata, la 08.30 spre Dubai, a aterizat la Riyadh, dar se întoarce pe Otopeni.

„E vorba de aproape 300 de pasageri. Suntem în legătură cu companiile aeriene pentru a vedea ce se poate face și să vină toată lumea care a apucat să plece în siguranță”, a spus Postelnicu.

Anulările zborurilor de până acum:

Recomandări și din partea Ministerului Transporturilor

Totodată, ministerul Transporturilor transmis, într-un comunicat, mai multe sfaturi pentru cei care sunt afectați de criza din Iran.

Se recomandă tuturor cetățenilor români care au planificate călătorii către Statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict, să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

Pasagerii care dețin bilete de avion către/dinspre destinațiile din regiune sunt sfătuiți să contacteze de urgență companiile aeriene pentru a verifica statusul zborului.

Menționăm că operatorul național TAROM, precum și alți operatori privați, au suspendat deja o serie de curse către aceste destinații din zonă. Compania Națională Aeroporturi București, oferă sprijin tehnic și logistic aeronavelor aflate în proces de repoziționare și monitorizează fluxurile de pasageri pentru a asigura asistența necesară celor afectați de anulări.

„Totodată, invităm cetățenii să urmărească în timp real alertele emise de către Ministerul Afacerilor Externe și să se înregistreze prin intermediul platformelor consulare dacă se află deja în zonele de risc.

Siguranța și securitatea pasagerilor și a echipajelor de zbor rămân prioritatea absolută a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”, a transmis instituția.