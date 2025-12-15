Ultimele informații despre masacrul de pe plaja Bondi din Sydney: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți

Plaja Bondi din Sydney după atacul de Hanuka. Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Cei doi bărbați care au ucis 15 persoane la o sărbătoare evreiască pe plaja Bondi din Sydney erau tată și fiu, a anunțat luni poliția, în timp ce Australia este în stare de șoc după cel mai grav atac armat din ultimii aproape 30 de ani, potrivit Reuters.

Tatăl, în vârstă de 50 de ani, a fost ucis la fața locului, numărul morților ajungând la 16, în timp ce fiul său, în vârstă de 24 de ani, se află în stare critică la spital, a transmis poliția într-o conferință de presă luni.

Tatăl și fiul au fost identificați ca fiind Sajid Akram și, respectiv, Naveed Akram, de către postul public de televiziune ABC și alte publicații locale.

Oficialii au descris atacul armat de duminică ca fiind un atac antisemit țintit.

Patruzeci de persoane sunt încă în spital în urma atacului, inclusiv doi polițiști care se află în stare gravă, dar stabilă, potrivit autorităților. Victimele aveau vârste cuprinse între 10 și 87 de ani.

Martorii au povestit că atacul de pe celebra plajă, care era aglomerată într-o seară foarte călduroasă, a durat aproximativ 10 minute, iar sute de persoane au fugit prin nisip și spre străzile din apropiere.

Poliția a spus că aproximativ 1.000 de persoane participau la evenimentul de Hanuka, care a avut loc într-un mic parc de lângă plajă.

Strângere de fonduri pentru eroul Ahmed

Un trecător care a fost filmat în timp ce îl imobiliza și îl dezarma pe un bărbat înarmat în timpul atacului este salutat drept un erou ale cărui acțiuni au salvat vieți.

Potrivit 7News Australia, numele lui este Ahmed al Ahmed, informația venind de la o rudă care a declarat că acesta, proprietar al unui magazin de fructe în vârstă de 43 de ani, a fost împușcat de două ori și a fost operat.

O pagină care a început să strângă fonduri pentru bărbat a adunat peste 350.000 de dolari australieni (233.000 de dolari americani) până luni după-amiază (ora locală).

Poliția nu a dezvăluit numele atacatorilor, dar a precizat că tatăl deținea un permis de port-armă din 2015 și avea șase arme autorizate.

Ministrul de interne Tony Burke a declarat că tatăl a sosit în Australia în 1998 cu o viză de student, în timp ce fiul său este cetățean australian.

Poliția nu a furnizat detalii despre armele de foc, dar imaginile video de la fața locului arată că bărbații au tras cu ceea ce pare a fi o armă cu repetiție și o pușcă de vânătoare.

„Lucrăm intens la verificarea trecutului ambelor persoane. În acest moment, știm foarte puține lucruri despre ele”, a declarat presei comisarul poliției din New South Wales, Mal Lanyon.