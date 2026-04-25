Ultimele informații despre negocierile SUA-Iran: Araqchi a ajuns în Pakistan dar nu vrea să discute direct cu americanii / Ce a spus Trump

Centru media amenajat pentru acoperirea negocierilor dintre SUA și Iran, la Islamabad, Pakistan, pe 12 aprilie 2026. FOTO: Anjum Naveed / AP / Profimedia

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a sosit vineri în capitala pakistaneză Islamabad pentru a discuta propunerile privind reluarea negocierilor de pace cu SUA, oferind o rază de speranță pentru încheierea războiului care durează de opt săptămâni, a provocat moartea a mii de oameni și a semănat haos pe piețele globale.

Președintele american Donald Trump a afirmat vineri pentru Reuters că Iranul intenționează să facă o ofertă menită să satisfacă cerințele SUA, adăugând însă că nu știe încă ce anume presupune această ofertă.

Iranienii nu vot să negocieze direct cu americanii

Când a fost întrebat cu cine negociază SUA, Trump a răspuns: „Nu vreau să spun asta, dar avem de-a face cu persoanele care sunt la conducere în prezent.”

Însă purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a declarat vineri că oficialii iranieni nu intenționează să se întâlnească cu reprezentanții americani, chiar dacă emisarii speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, aveau în plan să se deplaseze la Islamabad.

Preocupările Iranului vor fi transmise Pakistanului, a spus purtătorul de cuvânt.

După o campanie de bombardamente a SUA și blocarea de către Iran a strategicului Strâmtoarea Hormuz, cele două țări se află într-un impas costisitor, exporturile de petrol ale Iranului fiind blocate, iar prețurile benzinei din SUA atingând niveluri maxime din ultimii ani.

Witkoff și Kushner pleacă însă să vorbească cu Araqchi

Înainte de declarația Ministerului de Externe iranian, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Witkoff și Kushner vor pleca sâmbătă dimineață spre Pakistan pentru discuții cu Araqchi.

Leavitt a adoptat un ton optimist, afirmând că SUA au observat unele progrese din partea Iranului în ultimele zile și speră că vor urma și altele în acest weekend.

Ea a adăugat că vicepreședintele SUA, JD Vance, care la începutul acestei luni a condus o primă rundă de discuții eșuate cu Iranul, este pregătit să se deplaseze și el în Pakistan.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de declarații cu privire la afirmația iranienilor că nu vor negocia direct.

Surse pakistaneze au declarat anterior că o echipă americană de logistică și securitate se afla deja la Islamabad pentru eventualele discuții.

Araqchi este într-un „turneu” în Pakistan, Oman și Rusia

Ministerul de Externe al Pakistanului a confirmat sosirea lui Araqchi la Islamabad, unde o prezență militară și paramilitară masivă era vizibilă în zonele centrale ale orașului.

Araqchi s-a dus direct la o întâlnire cu ministrul de Externe pakistanez Ishaq Dar la Hotelul Serena, unde a avut loc prima rundă de discuții cu SUA, au declarat două surse guvernamentale.

Araqchi a scris pe X că se află în vizită în Pakistan, Oman și Rusia pentru a se coordona cu partenerii cu privire la chestiuni bilaterale și pentru a se consulta asupra evoluțiilor regionale.

Turneul va include consultări privind ultimele eforturi de a pune capăt războiului, a declarat ulterior purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului pentru presa de stat a Teheranului.

Hegset: Iranul încă are șansa la o „înțelegere bună”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că Iranul are șansa de a încheia o „înțelegere bună” cu Statele Unite.

„Iranul știe că încă mai are o oportunitate pentru a alege înțelept”, a spus el. „Tot ce trebuie să facă este să renunțe la arma nucleară în moduri semnificative și verificabile.”

Ultima rundă de negocieri de pace ar fi trebuit să fie reluată marți, dar aceasta nu a avut loc, Iranul afirmând că nu era încă pregătit să se angajeze să participe, iar delegația americană condusă de Vance nu a părăsit Washingtonul.

Trump a prelungit unilateral marți armistițiul de două săptămâni pentru a acorda mai mult timp pentru reînceperea negocierilor.