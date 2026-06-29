Ultimul bilanț al victimelor cutremurelor din Venezuela. ONU crede că acesta va crește considerabil în zilele următoare

Femeie salvată din ruine după cutremurul din Venezuela Foto: Government Ministry of Informati / UPI / Profimedia

Bilanţul dublului seism care s-a produs în Venezuela pe 24 iunie a crescut de la 1.450 la 1.719 morţi, a anunţat luni preşedintele Adunării Naţionale din această ţară sud-americană, Jorge Rodriguez, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Numărul persoanelor care şi-au pierdut vieţile este de 1.719”, a declarat Jorge Rodriguez, menţionând totodată 5.034 de persoane rănite. ONU estimează la aproximativ 50.000 numărul persoanelor dispărute, în timp ce continuă operaţiunile de căutare a potenţialilor supravieţuitori.

„855 de imobile au fost afectate, iar 189 s-au prăbuşit complet şi 666 au suferit o prăbuşire parţială sau au fost grav sau puternic afectate”, a adăugat oficialul venezuelean.

„Cele două seisme tragice, îngrozitoare, care au avut un impact major asupra unor sectoare din populaţia noastră” au fost urmate de 609 replici seismice, dintre care una în dimineaţa de luni, care a avut magnitudinea 4,2, a subliniat el.

Acest seism a fost puternic resimţit de populaţia din Venezuela.

Posibilitatea de a găsi supravieţuitori scade odată cu trecerea timpului, notează experţii din acest domeniu.

ONU, care se teme de o creştere considerabilă a numărului victimelor, va furniza Venezuelei aproximativ 10.000 de saci mortuari, sperând totuşi că bilanţul celor decedaţi va fi mai mic.