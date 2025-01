UM lansează la nivel global noua sa poziționare Full Color Media, susținută de un studiu inovator despre mărci – Brand Patterns

Agenția globală UM, parte din grupul IPG Mediabrands, a lansat noua sa poziționare și abordare strategică „Full Colour Media”.

Creată pentru a revoluționa modul în care clienții își construiesc și cresc mărcile în era tehnologiei și inteligenței artificiale, abordarea Full Color Media introduce noi comportamente, strategii și produse pentru a stimula creșterea brandurilor și a business-ului.

Full Colour Media este o abordare inovativă de planificare media multi-channel, având misiunea de a combate uniformizarea brandurilor. Se bazează pe puterea minții umane într-o lume tot mai mecanizată, unde AI amenință atât fundamentul umanității, cât și sensurile comunicării. Pentru a înfrunta această provocare, avem nevoie de strategii care să lupte cu uniformizarea,” a declarat Susan Kingston-Brown, Global Brand President al rețelei UM. “Aceasta noua abordare imbina in mod natural vizibilitatea canalelor media cu impact mare calitativ cu vitalitatea si variabilitatea unor puncte de contact media mai mici dar cu un impact mai profund, creand noi narative, pentru un efect semnificativ in cresterea brandurilor” a completat Susan.

De la cercetare, la noua teorie de marketing despre Brand Patterns

Abordarea Full Colour Media este fundamentata printr-o cercetare inovativa despre modurile de crestere ale marcilor in era AI-ului. Bazat pe date din peste 10.000 de branduri și analiza a mai mult de 5 milioane de date concrete, studiul a dus la dezvoltarea noii teorii de marketing „Brand Patterns”.

Cercetarea a arătat că mărcile nu urmează un model simplu și liniar, ci reflectă modele complexe și diferite. Fiecare marcă are un model unic, diferentiat, situându-se la intersecția sinergiilor și interdependenței celor trei componente esențiale ale modelului de analiză, cei 3-Vs

Visibility: include indicatori de vizibilitate, „Attention” si „Ad Awareness”, contribuind la diferentiere; este indicatorul principal pentru cresterea marcilor

include indicatori de vizibilitate, „Attention” si „Ad Awareness”, contribuind la diferentiere; este indicatorul principal pentru cresterea marcilor Vibrancy : include indicatori de interactiune si conexiune culturala cu audienta: „Social Engagement”, „Buzz” si „Word-of-Mouth”; totodata, este un important accelerator de crestere

: include indicatori de interactiune si conexiune culturala cu audienta: „Social Engagement”, „Buzz” si „Word-of-Mouth”; totodata, este un important accelerator de crestere Variability: include indicatori de apreciere a legaturii consumatorilor cu marcile,”Positive impressions” si „Quality” si este un indicator cheie pentru a asigura o crestere incrementala si diferentiere, pentru ca generareaza valoare intrinseca pentru consumator

„Pe măsură ce am aprofundat studiul modului în care mărcile aplicau strategiile de comunicare pe piețele în care activau, am descoperit că, deși aveau modele de acțiune diferite (patterns), adesea foloseau strategii media similare, ceea ce le împiedica să își valorifice pe deplin potențialul unic definit de „Brand Pattern”, a declarat Felipe Tomaz, profesor la Universitatea Oxford.

Prin noul model strategic fundamentat pe studiul Brand Patterns, UM construieste o intelegere mai clara a modelelor de comportament ale marcilor, generand insight-uri noi si imbunatateste eficacitatea marketingului, prin eficientizarea modelului de invatare activa a tehnologiei AI.

“Inainte sa apelam la AI, trebuie sa intelegem exact ce diferentiaza o marca pentru a antrena acel AI sa lucreze eficient pentru noi si sa ne diferentieze de banalitate si uniformizare, asigurandu-ne ca strategia noastra de comunicare produce un efect remarcabil si pozitiv in piata.” a continuat Kingston-Brown.

“Avem nevoie de un model care sa reflecte complexitatea canalelor media actuale” a declarat Dan Chapman, Global Chief Strategy Officer, UM. “Mai mult, teoria noastra arata nu numai indicatorii care contribuie la cresterea marcii, ci modul lor de interactiune in cadrul categoriei dar si in spatiul mai larg de actiune, cultura unde actioneaza. Pornind de la aceste interactiuni, putem oferi solutii diferentiate, de impact. În plus, acest cadru strategic ne protejează de perspectiva unei lumi distopice cu mărci monotone”, a continuat Chapman.

In Romania

“Pentru noi, această schimbare inovatoare ne aduce mai aproape de o abordare media adaptată noilor obiceiuri de consum ale utilizatorilor, permițându-ne să dezvoltăm planuri media mai relevante pentru mărcile clienților noștri.” a declarat Mihai Trandafir, Managing Director al filialei din Romania a grupului UM.

„Nu am întâlnit niciodată o astfel de concentrare de date într-un singur model, cu implicații clare pentru media, incluzând recomandări pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei AI, pentru a stimula creșterea mărcilor clienților. Având acces la date locale pentru modelul Brand Patterns, suntem entuziasmați să il implementăm cât mai curând pentru brandurile din portofoliul UM România.” a completat Victor Croitoru, CEE Regional Strategy Director

Despre UM

Full Colour Media apartine UM, o rețea globală de media cu misiunea de a ajuta mărcile să își atingă potențialul maxim de creștere prin implementarea strategiei Brand Patterns.

