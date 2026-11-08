Umbra lui Lenin la Mogoșoaia. Cum a ajuns Vladimiri Ilici să zacă pe spate la doi pași de Palatul Brâncovenesc
În aprilie 1960, la București era dezvelită, cu mare pompă, în Piața Scânteii de atunci, Pieței Presei de azi, statuia lui Vladimiri Ilici Lenini.
30 de ani a domnit aici statuia imensă de bronz, ridicată pe soclul ei masiv din granit roșu.
Fusese “darul” regimului comunist de la București în ajunul împlinirii a 90 de ani de la nașterea arhitectului ideologic al bolșevismului și primul șef al guvernului sovietic.
Statuia, turnată în bronz, cu o înălțime de 6, 46 metri, îl înfățișa pe Lenin în picioare, într-o postură solemnă și autoritară, privind spre orizont. Avea paltonul lung, o mână la rever și trăsăturile feței puternic stilizate pentru a exprima hotărâre, sobrietate și „măreție revoluționară”.
Citeste, pe B365.ro, despre “exilul” țarului: drumul de pe soclul din fața Casei Scânteii spre probabil cea mai stranie vecinătate de patrimoniu.