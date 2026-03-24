Umbra lungă a lui Jeffrey Epstein a ajuns la banca „Edmond de Rotschild”. Percheziții ale anchetatorilor francezi

Sediul din Geneva al băncii „Edmond de Rotschild” (imagine ilustrativă), FOTO: Fabrice Coffrini / AFP / Profimedia

Anchetatorii francezi au efectuat percheziții la birourile pariziene ale băncii elvețiene „Edmond de Rothschild” în cadrul unei anchete de corupție privind un diplomat menționat în documente legate de infractorul sexual răposat Jeffrey Epstein, a declarat marți parchetul financiar francez, citat de Reuters.

Numele lui Fabrice Aidan, un diplomat francez de rang mediu care a fost detașat la Organizația Națiunilor Unite între 2006 și 2013 și care a lucrat ulterior la bancă, a apărut în peste 200 de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA din așa-zisul „Dosar Epstein”.

Acestea includ emailuri despre care se presupune că Aidan le-ar fi trimis lui Epstein între 2010 și 2016, folosind conturile sale personale și cele de la ONU.

Unele dintre emailurile analizate de Reuters arată că diplomatul francez i-a transmis lui Epstein informări ale Consiliului de Securitate al ONU și alte documente confidențiale în perioada respectivă.

Aidan a negat orice faptă ilegală.

Însă ministerul francez de externe a demarat o anchetă administrativă și proceduri disciplinare împotriva sa.

O sursă apropiată băncii „Edmond de Rothschild” a declarat pentru Reuters că perchezițiile anunțate marți de anchetatorii francezi au avut loc vinerea trecută, în prezența Arianei de Rothschild, șefa instituției financiare.

Aceeași sursă a declarat că autoritățile au parte de cooperarea deplină a „Edmond de Rothschild” în cadrul anchetei conduse de parchetul financiar și că banca a demarat propria anchetă internă imediat după după ce au apărut suspiciuni legate de fostul Aidan. Acesta lucrase la bancă între 2014 și 2016.

Amitié avec Epstein, soupçons de pédocriminalité et de corruption… Qui est Fabrice Aidan, le diplomate français visé par une enquête du Quai d'Orsay ?



Acuzații de „corupție pasivă” la adresa fostului angajat al băncii

Ancheta este condusă de ofițeri ai Oficiului Central pentru Combaterea Corupției și a Infracțiunilor Financiar-Fiscale din Franța, care l-au audiat pe Aidan la sfârșitul lunii februarie.

Parchetul financiar francez a declarat că investighează acuzații de corupție pasivă a unui funcționar public străin și complicitate la această infracțiune, vizându-l în mod special pe Aidan.

Ariane de Rothschild a apărut, de asemenea, în dosarele publicate de Departamentul de Justiție al SUA în ianuarie, care arătau că ea a întreținut o corespondență personală de mai mulți ani cu Epstein înainte de arestarea lui din 2019.

După publicarea dosarelor, un purtător de cuvânt al băncii a spus că Epstein a fost un cunoscut de afaceri al lui de Rothschild între 2013 și 2019. Purtătorul de cuvânt a subliniat că de Rothschild nu avea cunoștință despre comportamentul lui Epstein.

Banca a fost fondată în 1953 de Edmond Adolphe de Rothschild, un descendent al familiei bancare Rothschild din Franța. Se crede că el a fost cel mai bogat membru al familiei Rothschild până la moartea sa, în 1997.