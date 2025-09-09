Un actor legendar va ieși din pensionare pentru a juca într-un nou film la 92 de ani

Michael Caine și Vin Diesel, pe covorul roșu la premiera din 2015 a filmului lor „The Last Witch Hunter”, FOTO: Stills Press / Alamy / Profimedia Images

Michael Caine are în vedere o revenire la actorie cu o continuare a filmului „The Last Witch Hunter” produs de studioul Lionsgate. Legendarul actor, acum în vârstă de 92 de ani, urmează să iasă din retragere pentru acest lungmetraj, în care Vin Diesel va reveni de asemenea în rolul principal, relatează revista Variety.

Filmul „sequel” se află într-un stadiu de dezvoltare accelerată la Lionsgate și la One Race Films, compania de producție a lui Diesel.

Deși un acord pentru Caine nu a fost finalizat, actorul este așteptat să-și reia rolul din filmul original din 2015. Caine l-a interpretat atunci pe Dolan, un preot care îl asistă pe războinicul Kaulder (Diesel) în lupta de a opri o ciumă răspândită de o regină-vrăjitoare.

Lungmetrajul lansat cu un deceniu în urmă a fost într-o oarecare măsură un proiect de suflet pentru Diesel, care a promovat ideea că aventura cinematografică a fost o adaptare a propriilor sale campanii în faimosul joc Dungeons & Dragons.

Filmul s-a bucurat de succes mai mare în anii care au urmat lansării

Lansat în octombrie 2015 de Lionsgate, filmul a încasat doar 27 de milioane de dolari în America de Nord, dar a atras un public mai numeros în străinătate, unde a vândut bilete în valoare de 119 milioane de dolari.

Însă în anii care au urmat filmul s-a bucurat de o a doua viață datorită vânzărilor pe suport digital și difuzării pe platformele de streaming. Anul acesta a fost unul dintre cele mai urmărite filme licențiate de Netflix, deși în prezent nu mai este disponibil pentru vizionare în România.

„The Last Witch Hunter s-a dezvoltat de la lansarea sa cinematografică într-un favorit global al fanilor, publicul continuând să-l descopere și să-l revadă pe toate platformele de-a lungul ultimului deceniu. Această pasiune de durată a arătat clar că există un apetit pentru mai multe povești plasate în această lume”, a declarat Adam Fogelson, președintele Lionsgate Motion Picture Group.

Cum a explicat Michael Caine retragerea sa din actorie

Pentru Michael Caine noul film The Last Witch Hunter ar marca primul lungmetraj de la anunțul retragerii sale din actorie în 2023, la vârsta de 90 de ani.

Actorul dublu premiat cu Oscar făcuse anunțul de atunci în timp ce promova ultimul său rol pe ecran în filmul The Great Escaper, despre un veteran al celui de-al Doilea Război Mondial care evadează din azilul în care este internat pentru a participa la o comemorare a Zilei Z.

„Am ajuns la concluzia că am avut un film în care am jucat rolul principal și a primit recenzii incredibile”, a declarat Caine la acea vreme într-un interviu acordat BBC.

„Singurele roluri pe care le-aș primi primi cel mai probabil de acum sunt de bătrâni, bărbați de 90 de ani, poate de 85. Și m-am gândit: «Ei bine, mai bine mă retrag cu toate astea – am primit recenzii minunate. Ce aș putea face să surclasez asta?»”, a explicat el.

Caine nu ar fi primul actor de top care și-a anunțat retragerea din actorie și a revenit apoi asupra deciziei. Printre cei mai cunoscuți care au făcut-o în ultimii ani se numără Jim Carrey, care își anunțase retragerea în 2022.

El s-a întors însă ulterior să joace în noul film Sonic the Hedgehog, lansat în cinematografe la finele anului trecut.