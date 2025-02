Un actor premiat cu Oscar a povestit cum Harrison Ford i-a salvat probabil cariera cu 42 de ani în urmă: „Nu voi uita niciodată asta”

Actorul american Ke Huy Quan, recompensat în 2023 cu Premiul Oscar, a dezvăluit un moment emoționant din timpul filmărilor pentru lungmetrajul „Indiana Jones și templul morții” filmat în 1983, când Harrison Ford l-a luat sub aripa sa și i-a promis că îl va proteja, relatează revista Variety.



Quan, care s-a născut în Vietnam și a emigrat cu părinții și cei 7 frați ai săi în SUA, era doar un copil când au avut loc filmările pentru al doilea film Indiana Jones. Harrison Ford în schimb era unul dintre cei mai în vogă actori din lume, el jucând până la momentul respectiv în toate cele 3 filme Star Wars, dar și apreciatul Blade Runner, care apăruse în cinematografe cu doar un an înainte de începerea filmărilor la Indiana Jones 2.

Quan, în vârstă de 12 ani la momentul respectiv, a povestit acum într-un interviu pentru Entertainment Weekly cum a „înghețat” în timpul filmărilor și a crezut că nu va mai putea continua în ceea ce a fost primul rol din cariera sa de actor.

„Când am filmat această secvență, eram atât de speriat. Și am plâns”, a povestit Quan despre o scenă în care Short Round, personajul său, este ajutat de Indiana Jones să scape din Templul Morții.

„Îmi amintesc că Harrison Ford a îngenuncheat în fața mea și m-a întrebat dacă sunt bine”, a povestit Quan. „Mi-a spus, și nu voi uita niciodată asta: ‘Ke, vreau să ții minte, nu te voi răni niciodată’”, a dezvăluit el.

„Când a spus asta, Doamne, l-am îndrăgit și mai mult. Era Indiana Jones spunându-mi că are grijă de mine”, și-a amintit Ke Huy Quan, acum în vârstă de 53 de ani.

Ke Huy Quan și Harrison Ford în timpul unei secvențe din filmul „Indiana Jones and the Temple of Doom”, FOTO: LMK / IPA / Profimedia Images

Ford și Quan s-au revăzut pe covorul roșu la Premiile Oscar din 2023

Deși cei doi actori nu au mai jucat împreună într-un alt film, Ford a devenit unul dintre cei mai mari susținători ai lui Quan în timpul sezonului de premii din 2023, când filmul Everything Everywhere All at Once a fost marele câștigător al Galei Oscar.

Lungmetrajul de comedie dramatică absurdă a câștigat atunci nu mai puțin de 11 Premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cea mai bună actriță într-un rol principal, cea mai bună actriță într-un rol secundar și cel mai bun actor într-un rol secundar – pentru Quan.

Ford a fost cel care a prezentat categoria pentru cel mai bun film la ceremonie și a împărtășit o îmbrățișare emoționantă cu Quan pe scenă, când Everything Everywhere All at Once a fost anunțat câștigător.

Ke Huy Quan și Harrison Ford la gala Premiilor Oscar din 2023, FOTO: A.M.P.A.S. / PictureLux / Profimedia

„Sunt atât de fericit pentru el. Este un tip grozav”, a declarat anterior Ford pentru Entertainment Tonight despre nominalizarea lui Quan la Oscar. „Este un actor minunat. Era încă de când era copil și încă este. Mă bucur. Sunt foarte fericit pentru el”, a adăugat actorul veteran.

Premiile Oscar de anul acesta vor avea loc peste mai puțin de o lună, în data de 2 martie, cu o concurență strânsă la categoria cel mai bun film și cu actorul român Sebastian Stan nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal.

Harrison Ford în schimb poate fi văzut în noul film Captain America: Brave New World, ce apare în cinematografe vinerea aceasta și în care el joacă rolul generalului „Thunderbolt” Ross / Red Hulk, proaspăt ales președinte al SUA.