Un alpinist a fost condamnat pentru omor din culpă după ce și-a abandonat partenera în Alpii austrieci

În ianuarie 2025, alpinistul Thomas P. și-a lăsat partenera epuizată sub vârful Grossglockner, cel mai înalt din Austria, și a plecat după ajutor fără să îi asigure echipamentul de supraviețuire, potrivit The Guardian.

Tribunalul Regional din Innsbruck, instanța competentă pentru această zonă montană, l-a condamnat pe bărbat la cinci luni de închisoare cu suspendare și la o amendă de 9.400 de euro. Judecătorii au stabilit că acesta a provocat moartea partenerei sale din neglijență gravă, faptă care se pedepsește în Austria cu până la trei ani de închisoare.

Cazul este considerat neobișnuit în justiția austriacă deoarece urmăririle penale pentru accidentele de alpinism sunt rare, deși incidentele pe munte sunt frecvente.

Deși „regretă nespus” moartea iubitei sale, alpinistul austriac a negat în fața instanței comiterea unei infracțiuni penale. Procesul a ridicat însă întrebări cu privire la limitele răspunderii legale la mare altitudine, un mediu periculos pe care alpiniștii îl explorează pe propriul risc.

Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2025. Thomas P. și-a lăsat partenera expusă vântului puternic și a plecat spre un adăpost montan fără să o învelească cu pătura de urgență sau cu sacul de bivuac din rucsacul ei.

Inculpatul a declarat în fața instanței că nu a putut explica pe deplin motivele gestului său, invocând stresul extrem al situației.

Bărbatul a contactat scurt poliția montană, însă nu a precizat clar gravitatea situației, motiv pentru care autoritățile nu au declanșat imediat o operațiune de căutare. Ulterior, acesta și-a trecut telefonul în modul avion sub pretextul economisirii bateriei și nu a mai răspuns la apelurile sau mesajele salvatorilor.

În cadrul procesului, procurorii au prezentat mărturia unei foste iubite a bărbatului, care a declarat că a fost la rândul ei abandonată pe același munte în anul 2023. Aceasta a mărturisit că, după o ceartă legată de traseu, Thomas P. a lăsat-o singură noaptea, în timp ce lanterna ei se descărca.

Președintele completului de judecată, Norbert Hofer, el însuși un alpinist experimentat, a stabilit că bărbatul ar fi trebuit să anticipeze epuizarea partenerei sale mult înainte ca dificultățile să devină critice.

„Nu te consider un criminal. Nu te consider un om fără inimă”, i-a spus Hofer lui Thomas P. în timp ce citea hotărârea, acceptând că acesta a plecat într-adevăr după ajutor. Magistratul a subliniat însă că bărbatul era mult mai experimentat decât partenera sa, iar aceasta se afla sub directa lui supraveghere.

