Un alt lider important din PNL spune că partidul trebuie să rămână la guvernare: Să nu confundăm demnitatea cu încăpățânarea

După Cătălin Predoiu, încă un prim-vicepreședinte al PNL vrea ca partidul să rămână la guvernare într-o „coaliție proeuropeană”. Este vorba de senatoarea de Ilfov Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei de apărare din Senat, care a afirmat că liberalii nu ar trebui să dea dovadă de încăpățânare și rigiditate.

„Îl respect pe Ilie Bolojan pentru întreaga sa carieră și pentru lucrurile îndrăznețe pe care și le-a asumat ca premier. Și mi-aș dori ca, în acest punct de cotitură, PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea, și consecvența cu rigiditatea”, a scris Nicoleta Pauliuc, într-o postare pe Facebook.

Pauliuc argumentează că PNL și-a asumat o serie de reforme dificile care au făcut ca partidul să piardă puncte în sondaje și acum riscă să ajungă în situația ca beneficiile pentru reformele respective să le obțină partidele din viitorul guvern.

„Ar fi o eroare istorică”

„Acum, când aceste măsuri încep să dea roade, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate — ar fi abandon, afirmă Nicoleta Pauliuc.

Ea susține că „PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene”, însă cu patru condiții:

parcursul euro-atlantic al României reconfirmat fără echivoc;

continuarea reformelor începute de guvernul Bolojan;

parteneriatul cu președintele asumat ca atare;

excluderea AUR semnată în scris de toți partenerii de coaliție, fiecare cu propria semnătură.

„Cred în PNL. Am rezistat la furtuni mai grele. Vom rezista și acum — dar de la masa la care se decide direcția României, nu din sala în care se comentează deciziile altora”, a conchis Nicoleta Pauliuc.

Afirmațiile sale sunt similare celor făcute de către prim-vicepreședintele Cătălin Predoiu care a spus că nu trebuia să se ajungă în situația demiterii guvernului, iar negocierile trebuiau să continue.

Întrebat despre rezoluțiile adoptate de PNL, potrivit cărora liberalii nu vor mai accepta să intre într-o coaliție cu PSD, dacă social-democrații inițiază moțiune de cenzură, el a spus că „acele rezoluții nu pot însemna că nu putem discuta în partid orice va fi”.

El a adăugat și că „trebuie să ne păstrăm opțiunile”, când a fost întrebat dacă mai discută cu PSD.