Primul lider din PNL care nu exclude o întoarcere la guvernare în ciuda rezoluției anti-PSD. „Nu înseamnă că nu putem discuta în partid orice va fi”

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat, marţi, după ce a fost votată moţiunea de cenzură, că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue.

„PNL este un partid cu relevanţă strategică pentru România”, a declarat Predoiu, adăugând că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea.

Întrebat despre rezoluțiile adoptate de PNL, el a spus că „acele rezoluții nu pot însemna că nu putem discuta în partid orice va fi”. PNL a votat de două ori că, dacă PSD dărâmă guvernul, cele două partide nu mai pot face alianță.

El a adăugat și că „trebuie să ne păstrăm opțiunile”, când a fost întrebat dacă mai discută cu PSD.

„Lăsăm spațiu de guvernare pentru AUR dacă nu ne întoarcem la guvernare”, a mai spus el.

Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 senatori și deputați, potrivit anunțului oficial, ceea ce înseamnă că Guvernul Ilie Bolojan a fost demis de Parlament.