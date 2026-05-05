Un alt lider PNL vorbește despre o nouă alianță cu PSD: Scorul extrem de mare de la moțiune trebuie să ne pună pe gânduri / Critici pentru Bolojan

Prim-ministrul Ilie Bolojan, declarații de presă, la sediul PNL, după ce PSD a votat să-i retragă sprijinul politic Foto: Inquam Photos / George Călin

Europarlamentarul Rareș Bogdan a afirmat, înaintea ședinței PNL, că nu exclude o nouă alianță cu PSD, afirmând că liberalii trebuie să fie responsabili și să se gândească la România. Totodată, i-a reproșat lui Ilie Bolojan că nu a fost destul de reformist și că s-au pierdut bani din PNRR.

„Un scor extrem de mare, care trebuie să ne pună pe gânduri. Trebuie să facem o analiză serioasă, un scor devastator. Nu trebuie să ne grăbim, PNL este un partid responsabil. Nu putem să luăm decizii sub imperiul emoției. Toate marile reforme ale României sunt legate de PNL (…) Trebuie să punem toate opțiunile pe masă”, a declarat Rareș Bogdan, înaintea ședinței liderilor liberalilor, care a început la ora 17.00.

Critici la adresa lui Ilie Bolojan

Invitat să comenteze faptul că liderii partidului au votat deja de două ori excluderea oricărei colaborări cu PSD, Rareș Bogdan a invocat responsabilitatea PNL ca partid cu „blazon pro-european”

„Noi am mai adoptat rezoluții… Nu trebuie să uităm ca am ajuns aici din cauza PSD care s-a aliat cu AUR. Eu personal am multiple plângeri, supărări, legate de mandatul prea puțin reformist, cu prea puține investiții al lui Ilie Bolojan. Nu am făcut suficient de mult, nu am adus bani din PNRR, ne-am bătut joc de acești bani”, spus europarlamentarul.

El a spus că este necesară consultarea organizațiilor județene care să decidă în favoarea unui scenariu sau altul.

„Dacă filialele doresc intrarea în opoziție, vom merge în opoziție. Dacă doresc guvernare minoritară, vom face guvernare minoritară. Până nu se exprimă președintele României, nu cred că trebuie să facem scenarii alarmiste. După un an de zile în care partidul nu a fost întrebat suficient, măcar atât merită partidul. Nu vom lua niciun fel de decizie fără partid”, a afirmat europarlamentarul PNL.

Acesta a mai spus că intrarea în opoziție este „cea mai facilă decizie” și că nu crede în varianta unui guvern tehnocrat. „Nu mă voi exprima cu privire la o coaliție care ar trebui să ia ființă sau nu”, a conchis Rareș Bogdan.

Muraru invocă excluderi din partid

Pe de altă parte, vicepreședintele Alexandru Muraru, liderul organizației județene Iași a spus că partidul trebuie să-și respecte propriile decizii.

„Singura propunere de prim-ministru este Ilie Bolojan. Orice alt coleg care va accepta o nominalizare de prim-ministru, în afara deciziilor PNL sau va vota un Guvern din care PNL nu face parte, va fi exclus cu efect imediat din PNL”, a spus Muraru.

Totodată, liderul liberalilor ieșeni a spus că un eventual nou guvern din care va face parte PNL nu-i va include și pe social-democrați.