Un alt mod de a îngropa morții stârnește tot mai mult interes în ultimii ani. Există însă controverse

Americanii sunt tot mai atrași de metodele mai simple, mai ieftine și prietenoase cu mediul de îngropăciune, iar în prezent, în SUA și Canada există peste 500 de cimitire care oferă servicii de înmormântare ecologice, scrie CNN.

Un câmp de aproape 8 hectare, cu flori și tufe de afine, situat în zona rurală a statului Minnesota, ar putea să devină cimitir ecologic, un loc unde oamenii să-i poată îngropa pe cei dragi într-un mod mai prietenos cu mediul.

Proprietarii terenului și-au propus să se specializeze în înmormântări ecologice, care evită elementele tipice ale industriei funerare, precum îmbălsămarea chimică și sicriele din metal, în favoarea materialelor biodegradabile – pânză, sicrie din pin nefinisate sau chiar nimic – pentru o descompunere mai naturală.

Dar, pe măsură ce vestea despre proiect s-a răspândit, comunitatea locală din Blackhoof Township și-a manifestat opoziția.

Localnicii, scrie CNN, s-au mobilizat împotriva propunerii proprietarului, Matt Connell, mulți exprimându-și îngrijorarea că locul de înmormântare ar perturba liniștea comunității lor și ar contamina pânza freatică sau ar atrage animale sălbatice care ar putea dezgropa morții.

O tendință națională

Cimitirul ecologic propus de Connell este parte a unei tendințe naționale care pune sub semnul întrebării tehnicile și practicile tradiționale de înmormântare.

Experții afirmă că, până în secolul XX, majoritatea înmormântărilor din SUA se bazau de fapt pe ceea ce azi numim tehnici ecologice.

Iar acum, interesul crescând pentru metode mai simple, mai ieftine și ecologice alimentează o renaștere pe scară largă a obiceiurilor.

În prezent, potrivit CNN, există peste 500 de cimitire în SUA și Canada care oferă servicii de înmormântare ecologică, față de puțin peste 100 în 2015, potrivit New Hampshire Funeral Resources & Education.

Iar un studiu din 2025 realizat de Asociația Națională a Directorilor de Pompe Funebre a constatat că peste 60% dintre americanii cu vârsta peste 40 de ani erau interesați să exploreze opțiunile de înmormântare naturală.

Flori și copaci în loc de pietre funerare

Tanya Marsh, profesoară specializată în drept funerar și cimitir la Universitatea Wake Forest, a explicat pentru CNN că scepticismul față de înmormântările ecologice nu este neobișnuit.

„Am externalizat moartea atât de complet către o industrie profesională încât atunci când oamenii o întâlnesc într-o formă mai naturală, aceasta poate declanșa panică mai degrabă decât recunoaștere. Iar acea panică duce adesea la dezinformare, frică și stigmatizare”, a spus ea.

Matt Connell și partenerul său în proiect, Ed Bixby, care administrează mai multe cimitire ecologice la nivel național, și-au propus ca viitorul cimitir din Minnesota, din Blackhoof Township, să nu aibă pietre funerare.

În schimb, ideea ar fi să ofere celor îndoliați specii de flori sălbatice autohtone, un copac autohton sau un tufiș de fructe de pădure, pentru a le planta deasupra mormintelor individuale.

„Vom oferi, de asemenea, pietre locale, pe care le pot decora singuri, pentru ca familiile să marcheze mormintele celor dragi”, a spus el.

Connell a spus că inițial nu s-a confruntat cu probleme, dar că localnicii au început în scurt timp să protesteze, nemulțumiți de posibilele efecte ale cimitirului.

Proprietarii au reacționat, asigurând că straturile de nisip și argilă de sute de metri de pe teren ar face ca apele subterane să nu fie atinse și că proprietatea nu își va pierde valoarea, deoarece cimitirul va fi de fapt un spațiu verde public.

Opoziția a crescut însă, iar oficialii din Minnesota au adoptat un moratoriu de doi ani asupra noilor cimitire verzi, lansând în același timp un studiu privind impactul lor asupra mediului.

O luptă juridică

Rezultatele, publicate la începutul anului 2025, au arătat că, atunci când sunt realizate corespunzător, înmormântările naturale prezintă un risc minim pentru mediu și pot chiar contribui la îmbogățirea solului.

Studiul a prezentat, de asemenea, instrucțiuni privind modul în care cadavrele ar trebui îngropate în medii naturale – la o distanță de cel puțin 15 metri de fântânile și forajele de alimentare cu apă și la o adâncime de aproximativ 1-1,2 metri în sol, pentru a maximiza descompunerea și a preveni contaminarea.

De asemenea, statul a legalizat „descompunerea organică naturală”, compostul uman, deși instalațiile trebuie să respecte legislația locală în materie de urbanism.

Întrucât moratoriul urma să expire în iulie 2025, comitatul Carlton a impus propria interdicție de un an privind înființarea de noi cimitire naturale, prelungind astfel efectiv această pauză și determinându-i pe Connell și Bixby să intenteze un proces la nivel federal, în care acuză autoritățile locale că blochează ilegal proiectul și le încalcă drepturile prevăzute de Primul Amendament și drepturile religioase.

În martie, un judecător a respins procesul. Connell a declarat că el și Bixby intenționează să facă apel împotriva deciziei. Lupta în instanță și conflictul cu localnicii continuă, deocamdată.