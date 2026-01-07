Un alt petrolier a fost lovit de o dronă în Marea Neagră. Vasul a fost serios avariat și dus într-un port turcesc

Un petrolier ce naviga sub pavilionul insulelor Palau şi care ar putea fi folosit la exportul petrolului rusesc a fost lovit miercuri de o dronă în Marea Neagră, în apropierea coastelor Turciei, potrivit postului turc de ştiri NTV, citat de agenţia EFE.

Petrolierul, denumit „Elbus”, se afla în momentul atacului la aproximativ 30 de mile nautice (circa 55 de kilometri) în largul coastei turce, în apropierea provinciei Kastamonu. Nu s-au înregistrat răniţi printre membrii echipajului, dar nava a suferit avarii în partea superioară şi a fost remorcată către portul Inebolu, cu asistenţa Gărzii de Coastă a Turciei.

La sfârşitul lunii noiembrie două petroliere din „flota din umbră” cu ajutorul căreia Rusia ocoleşte sancţiunile pe care i le-au impus ţările occidentale au fost lovite de drone maritime ucrainene în Marea Neagră, tot în apropierea coastelor Turciei, dar în afara apelor teritoriale ale acesteia. Ambele nave se deplasau fără încărcătură către portul rus Novorossiisk, transmite Agerpres.

Ucraina a recunoscut acele atacuri, iar Turcia a protestat vehement şi a cerut Kievului şi Moscovei, dar în special Kievului, să se abţină de la noi astfel de acţiuni care ameninţă siguranţa navigaţiei şi comerţul în zona Mării Negre.

Petrolierul atacat miercuri este înregistrat pe numele unei companii din Hong Kong şi arborează pavilionul insulelor Palau, unul dintre „pavilioanele de complezenţă” incluse pe mai multe liste negre internaţionale.

Conform datelor de monitorizare a traficului maritim, petrolierul „Elbus” a plecat din Singapore şi a trecut prin Bosfor în urmă cu câteva zile, iar după ce a intrat în Marea Neagră s-a îndreptat către nord-est, aparent în direcţia Rusiei. Acelaşi petrolier a mai acostat în iulie anul trecut în portul Novorossiisk, de unde este transportat aproximativ o cincime din petrolul exportat de Rusia.