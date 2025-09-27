Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”

„Dacă Ucraina pică, să nu credeți că invazia Republicii Moldova se va face militar, curat militar. Mai întâi, se va face politic”, susține un analist militar, care consideră că alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova „sunt esențiale”.

Un atac terestru al Rusiei împotriva României este un scenariu puțin probabil și care nu poate avea loc în contextul actual.

„România nu poate fi amenințată terestru până când Ucraina nu a picat. Noi avem acest buffer. Câtă vreme Ucraina rezistă, România nu poate fi amenințată pe uscat”, spune într-un interviu pentru publicul HotNews.ro Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă care a lucrat în serviciul de intelligence al Armatei române, acum analist politico-militar.

„Invazia Republicii Moldova nu se va face militar. Mai întâi se va face politic”

Republica Moldova este la mijloc, ca „buffer” între Ucraina și România, iar o potențială agresiune din partea Rusiei, iar orientarea politică de la Chișinău va cântări foarte mult în noua arhitectură de securitate ce se va creiona odată ce conflictul din Ucraina va fi închis.

„Se apropie alegerile în Republica Moldova, încă avem bufferul Ucraina, dar dacă Ucraina pică, să nu credeți că invazia Republicii Moldova se va face militar, curat militar. Mai întâi se va face politic”, spune analistul militar.

El subliniază că în momentul de față Republica Moldova este divizată – jumătate din țară este pro-occidentală, în timp ce cealaltă jumătate este mai degrabă pro-Rusia.

„Și alegerile care vin acum sunt esențiale. Aici este marele paradox pe care îl pot vedea.

Vedem la Chișinău elemente pro-ruse care sunt extrem de agresive la adresa României”, supune comandorul în retragere, dând exemplul partidului Moldova Mare.

„Imediat ce Republica Moldova a picat în mâna rușilor, vor avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”

„Partidul Moldova Mare, înființat de curând, continuă strategia lui Dodon, a Partidului Comunist din Republica Moldova. Vă amintiți când Dodon a primit din partea lui Putin o hartă a Moldovei Mari? Ce e în spatele acestui lucru? Faptul că Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, respectiv Republica Moldova continuatoare a acesteia, prin ideologia sovietică, se afirmă, mincinos, ca fiind ea continuatoarea Moldovei feudale. În sensul în care moldovenii sovietici, creați de Stalin, cu identitate diferită de cea română, se afirmă ca fiind continuatorii Moldovei feudale.

Și ce înseamnă asta? Că imediat ce Republica Moldova a picat în mâna rușilor, vor avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România. Adică partea cere întregul: Basarabia pe care am pierdut-o la ruși ar cere provincia Moldova din România. Acest joc pare prostesc, dar trebuie să vă amintiți că și ucrainenii au râs atunci când au văzut cum Putin lua niște orfani din Donetsk și spunea că acolo e genocid. A doua zi a început invazia”, explică analistul.

„Articolul 5 din NATO va fi testat cu România, la Marea Neagră”

Dincolo de influența în Republica Moldova, Rusia va încerca să testeze România și NATO la Marea Neagră, mai devreme sau mai târziu, consideră comandorul (r) Valentin Mateiu: „Rusia va testa articolul 5”.

Deși România este departe de Rusia, „pe mare suntem vecini, în sensul în care avem frontieră între zonele economice exclusive, cea românească și cea revendicată de Rusia”.

„Noi nu putem recunoaște zona economica exclusivă a Rusiei pentru că nu recunoaștem anexarea Crimeei, însă Rusia este specialistă în diplomație, în strategie, este extrem de vexată și are diplomați extrem de pregătiți. Poate oricând să afirme: „Nu noi am fost la Haga. Voi v-ați înțeles acolo partajarea cu ucrainienii, nu cu noi”. Și, dintr-o dată, te poți trezi cu situația în care apare o revendicare”, spune Mateiu, care face referire la acordul prin care România și Ucraina și-au împărțit zonele economice exclusive din Marea Neagră în zona Insulei Șerpilor în urma unui proces la Haga în 2009.

„România mai are o caracteristică specială, va fi al doilea producător de gaz în Europa, după norvegieni, adică România va da Europei, prin producția de gaz, independență energetică. Unde ar fi bine mai bine atunci să testezi articolul 5? Rapid, politic, efect maxim – la capitolul gaz. Să vă uitați pe hartă unde este zona arondată Lukoil în Marea Neagră. Să vedeți că este chiar la extremitatea estică a zonei economice exclusiva României”, a mai spus analistul militar.

