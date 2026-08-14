Un ambasador francez în Africa, cercetat după ce a găzduit în reședința oficială zeci de femei. Ce a recunoscut Bruno Foucher

Săptămânalul francez „Le Canard enchaîné” a relatat că ambasadorul a adus aproximativ 30 de femei în reședința sa în ultimii doi ani, unele dintre ele rămânând peste noapte, scrie The Guardian.

Franța a deschis o procedură disciplinară împotriva ambasadorului său în Republica Centrafricană, pe fondul acuzațiilor de comportament necorespunzător, după apariția unor informații potrivit cărora acesta ar fi adus zeci de femei în reședința sa oficială, ceea ce a ridicat potențiale îngrijorări legate de securitate.

Ancheta are loc într-un moment în care Parisul încearcă să-și refacă relațiile cu Republica Centrafricană, după deteriorarea bruscă a acestora din ultimii ani, pe fondul influenței crescânde a Rusiei în fosta colonie franceză.

Săptămânalul francez „Le Canard enchaîné” a relatat că ambasadorul, Bruno Foucher, în vârstă de 65 de ani, a adus aproximativ 30 de femei cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani în reședința sa în perioada ianuarie 2024 – martie 2026, unele dintre ele rămânând peste noapte.

Vizitele respective i-au determinat pe oficiali să semnaleze o breșă de securitate. Ambasadorul a recunoscut că a avut relații sexuale cu două tinere, a precizat săptămânalul.

Un diplomat de carieră

„La inițiativa ministerului, în 2026 a fost efectuată o anchetă administrativă la Bangui. După primirea concluziilor acestei misiuni și la cererea ministrului, ministerul a inițiat o procedură disciplinară împotriva ambasadorului. Această procedură este în curs de desfășurare”, a anunțat Ministerul francez de Externe.

Ministerul a efectuat o inspecție la fața locului în aprilie, care a dus la deschiderea procedurii disciplinare.

Foucher este un diplomat de carieră care ocupă funcția de ambasador în Republica Centrafricană din 2023. A fost ambasador în Liban între 2017 și 2020, în Iran între 2011 și 2016 și în Ciad între 2006 și 2011.

Prezența Rusiei în Republica Centrafricană

Potrivit publicației „Le Canard enchaîné”, care a afirmat că a obținut raportul de inspecție, ambasadorul primea aproximativ 15 vizite pe lună.

De asemenea, acesta ar fi dat instrucțiuni personalului să permită uneia dintre tinerele femei să rămână la reședință în timpul absenței sale.

Rusia menține o prezență puternică în Republica Centrafricană, în principal prin intermediul grupării paramilitare cunoscute anterior sub numele de Wagner, care joacă un rol-cheie în asigurarea securității președintelui țării, Faustin-Archange Touadéra.

Oficialii francezi i-au acuzat pe ruși că alimentează sentimentele anti-franceze în mai multe țări africane.

Ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noël Barrot, a lăudat „restabilirea completă a relațiilor” dintre Franța și Republica Centrafricană cu ocazia vizitei sale la Bangui, în luna martie.