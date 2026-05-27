Un anunț de angajare pentru ciobani a strâns milioane de vizualizări și a devenit emblematic pentru problemele Chinei

Proprietarul unei ferme din China a fost uluit când anunțul său de angajare a unor ciobani care să lucreze pe pajiștile izolate și accidentate aflate la sud de Mongolia a devenit cea mai populară postare a zilei pe rețelele sociale, relatează Reuters.

Peste 700 de persoane au aplicat pentru cele două locuri de muncă oferite de Zuo Xiaoyong, inclusiv angajați de birou din megapolisurile Shanghai și Chongqing, muncitori din fabrici din întreaga Chină și chiar proaspăt absolvenți universitari.

Reacția la anunțul publicat de Zuo la sfârșitul lunii aprilie – care a strâns 59 de milioane de vizualizări în doar câteva ore pe Weibo, echivalenul chinez al rețelei de socializare „X”. Anunțul său a generat 21.000 de fire diferite de discuție, scoțând la iveală presiunile tot mai mari de pe piața muncii din China.

„Nu mă așteptam să devină viral”, a declarat Zuo pentru Reuters, adăugând că în jur de 10% dintre candidați tocmai terminaseră facultatea, în timp ce alții aveau datorii, locuri de muncă epuizante în industrie sau erau extenuați de politica de la locul de muncă.

„Se pare că oamenilor obișnuiți le este greu să își găsească de lucru”, a constatat proprietarul de fermă.

O piață a muncii acerbă și slab recompensată în China

Deși rata oficială a șomajului s-a menținut la puțin peste 5%, subocuparea forței de muncă în China este în creștere, iar veniturile din sectorul privat au rămas în cea mai mare parte a ultimului deceniu în urma creșterii economice.

Atât așa-zișii muncitori cu „guler albastru”, care prestează muncă fizică, cât și cei cu gulere albe, ce lucrează preponderent în birouri, se plâng de cultura „996”. Referința este la programul de lucru de la 9 dimineața la 9 seara, șase zile pe săptămână, la care se așteaptă angajatorii.

Analiștii se așteaptă ca piața muncii din China să devină și mai tensionată, pe măsură ce fabricile se confruntă cu costuri mai mari din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. În plus, adoptarea inteligenței artificiale se accelerează tot mai mult, iar un număr record de 12,7 milioane de absolvenți de universitate își vor începe căutarea unui loc de muncă vara aceasta în China.

Tineri chinezi iesind de la proba scrisă a examenului pentru a deveni funcționari de stat. Credit line: Costfoto / ddp USA / Profimedia

Reacția la anunțul lui Zuo a fost „simptomatică pentru ceea ce continuă să fie o piață a muncii extrem de competitivă și adesea slab recompensată”, a declarat pentru Reuters Lynn Song, economist-șef pentru China la ING.

„Locurile de muncă din mediul urban devin mai puțin atractive și mai rare”, a subliniat el.

James Guo, unul dintre bărbații care au aplicat pentru posturile de cioban oferite de fermier, afirmă că a făcut asta deoarece era epuizat de munca sa într-o fabrică ce produce containere maritime.

„Nu aveți idee cum este să muncești mai bine de 13 ore pe zi, strângând șuruburi până când îți sunt mâinile umflate și pline de bășici, fără să nu ai timp nici măcar să mergi la toaletă”, a spus tânărul de 21 de ani pentru Reuters. „Volumul de muncă este prea intens, nu mai pot suporta”, a deplâns acesta.

Ce salariu le oferă fermierul ciobanilor

Zuo căuta ciobani, de preferință un cuplu, care să scoată la păscut 3.000 de oi pe o pășune de 2.000 de hectare în timpul verii și să se ocupe de hrănirea și curățarea animalelor în timpul iernii, o activitate solicitantă în lunile când temperaturile pot coborî sub minus 30 de grade Celsius în această parte a Chinei.

El a oferit pentru posturile de ciobani un salariu lunar de 8.000 de yuani (1.178 de dolari), peste media urbană națională din companiile private, de aproximativ 6.000 de yuani. Fermierul asigură de asemenea cazare și mese gratuite.

Shaun Rein, director general al China Market Research Group, a spus că absolvenți de masterat de la universități de top caută salarii similare în Shanghai, însă cea mai mare parte a veniturilor lor dispare pe chiria unui apartament minuscul și pe alte cheltuieli de bază.

Zuo, care deține și 200 de vite, a spus că salariul reflectă dificultatea muncii.

„Salariul este mare, dar ceea ce contează cel mai mult este dacă poți lucra pe termen lung și dacă poți trece peste iarnă”, a spus Zuo. „Acesta nu este turism”, a subliniat proprietarul fermei.

Cioban pe timp de iarnă în China, FOTO: Roland and Sabrina Michaud / akg-images / Profimedia

„Blestemul vârstei de 35 de ani” în China

Zuo a precizat că jumătate dintre candidații care au aplicat s-au născut în anii ’90, o categorie de vârstă aflată în centrul a ceea ce muncitorii chinezi numesc „blestemul vârstei de 35 de ani”.

Studiile arătă că majoritatea angajatorilor, inclusiv cei din sectorul public, ignoră candidații mai în vârstă de atât.

„Vedem cum «blestemul vârstei de 35 de ani» trece de la statutul de meme din sectorul tehnologic la o realitate economică mai amplă”, a declarat pentru Reuters Christian Yao, lector superior în managementul resurselor umane la Universitatea Victoria din Wellington.

Wu, o angajată cu „guler alb” din comerțul electronic, a declarat pentru Reuters că posturile de cioban i-au stârnit interesul, chiar dacă la actualul loc de muncă are un salariu mai mare, de 10.000 de yuani pe lună.

„Vreau să scap de viața din oraș și să nu mai am de-a face cu tot felul de oameni dificili”, afirmă tânăra în vârstă de 28 de ani, care a dorit să fie identificată doar cu numele de familie. „Aș putea să mă bucur de o viață liniștită și izolată, departe de lume”, mai spune ea.

În cele din urmă, Zuo a angajat patru ciobani – două cupluri – care s-au născut toți în anii ’80 și lucraseră anterior într-o fermă. Deși a păstrat încă 40 de cupluri pe o listă scurtă, el spune că nu va lua în considerare persoane singure sau tineri din mediul urban pentru aceste posturi.

„La noi, s-ar putea să nu vezi oameni timp de un an întreg”, afirmă el. „Nu știu dacă cineva poate îndura o asemenea singurătate”, își explică el decizia.



