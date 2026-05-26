De ce a temperat Rubio speranțele privind un acord rapid cu Iranul. Necunoscutele negocierilor și propunerea imposibilă a lui Trump

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marți că negocierea unui acord cu Iranul ar putea „dura câteva zile”, temperând speranțele privind o încheiere iminentă a conflictului, după ce SUA au lansat lovituri în sudul Iranului.

Referindu-se la atacurile împotriva unor ținte precum ambarcațiunile care încercau să amplaseze mine și bazele de lansare a rachetelor, Rubio a afirmat că Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă „într-un fel sau altul”.

„Strâmtoarea trebuie să rămână deschisă, va fi deschisă într-un fel sau altul, așa că trebuie să rămână deschisă”, a declarat Rubio.

Teheranul a declarat luni că a doborât o dronă „ostilă” folosind un nou sistem de apărare antiaeriană, au relatat agențiile de știri iraniene, fără a preciza de unde provenea aceasta.

Atacurile SUA au avut loc în timp ce principalul negociator al Iranului și ministrul său de externe se aflau la Doha pentru discuții cu prim-ministrul Qatarului privind un potențial acord cu SUA pentru a pune capăt războiului care durează de trei luni, a declarat un oficial informat cu privire la vizită.

„O înțelegere excelentă pentru toți sau nicio înțelegere”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a declarat anterior că cele două părți au ajuns la concluzii cu privire la multe dintre subiectele discutate într-un potențial memorandum de înțelegere în 14 puncte, dar acest lucru nu înseamnă că se va ajunge în curând la un acord pentru încetarea războiului.

Într-o postare lungă pe Truth Social, luni, președintele SUA, Donald Trump, a spus că discuțiile cu Iranul decurg „bine”, dar a avertizat că vor urma noi atacuri dacă acestea eșuează.

„Va fi doar o înțelegere excelentă pentru toți sau nicio înțelegere”, a scris el.

Într-un alt semn al tensiunilor din regiune, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni că Israelul va intensifica atacurile împotriva Hezbollah din Liban, gruparea aliată Iranului.

Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu la mijlocul lunii aprilie, dar Israelul a continuat atacurile aeriene pe care le consideră acte de autoapărare împotriva Hezbollah, care nu a fost parte la armistițiu.

În ce etapă se află de fapt discuțiile

După armistițiul de la începutul lunii aprilie, cele două părți au rămas în dezacord cu privire la o serie de chestiuni dificile, inclusiv ambițiile nucleare ale Iranului, războiul Israelului cu Hezbollah și cererile Teheranului privind ridicarea sancțiunilor și eliberarea activelor înghețate.

După săptămâni de discuții, în principal indirecte, ambele părți afirmă că au înregistrat progrese în ceea ce privește un memorandum de înțelegere care ar pune capăt războiului și le-ar acorda negociatorilor 60 de zile pentru a ajunge la un acord final.

Acordul-cadru se concentrează pe încetarea războiului și a blocadei navale a SUA, în schimbul asigurărilor Teheranului privind reluarea tranzitului în condiții de siguranță în Strâmtoarea Ormuz, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei.

Diplomatul iranian de rang înalt Hossein Nooshabadi a declarat agenției de știri ISNA că eventualul acord-cadru include încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, deblocarea activelor iraniene înghețate, ridicarea blocadei navale impuse de SUA și deschiderea Strâmtorii Ormuz, retragerea forțelor americane din vecinătatea Iranului și libertatea de a vinde petrol iranian.

Nooshabadi a afirmat că proiectul Iranului pentru un acord inițial nu conține angajamente privind programul nuclear al Iranului.

Un înalt oficial din administrația președintelui american Donald Trump, care a vorbit sub anonimat, a declarat că Iranul a fost de acord „în principiu” să deschidă Strâmtoarea Ormuz, în schimbul ridicării blocadei navale de către SUA, și să elimine uraniul puternic îmbogățit al Teheranului.

Surse iraniene au declarat că un acord-cadru vizează doar încetarea războiului pe toate fronturile, stabilirea unui cadru de 30 de zile pentru circulația prin strâmtoarea Ormuz și transportul maritim, precum și, eventual, acordarea unor facilități financiare.

Acesta ar urma să fie urmat de negocieri privind aspectele mai dificile, precum statutul uraniului puternic îmbogățit al Iranului și detaliile referitoare la strâmtoare, precum și ordinea de aplicare a numeroaselor puncte menționate în acordul preliminar, cum ar fi ridicarea sancțiunilor și măsurile de securitate.

Ce urmează?

Dacă Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului aprobă memorandumul de înțelegere, acesta va fi trimis liderului suprem al țării pentru aprobarea finală.

Statele Unite au înțeles că Liderul Suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a aprobat liniile generale ale acordului, a declarat înaltul oficial american.

Dacă prima fază a acordului va avansa, problema nucleară ar putea fi revizuită și negociată în cursul perioadei de 60 de zile, au afirmat Baghaei și Nooshabadi.

Ultimul acord privind programul nuclear – încheiat în 2015 și anulat de președintele american Donald Trump în 2018 – a necesitat ani de negocieri între echipe numeroase de experți tehnici.

Principalele probleme

Dubla blocadă. Teheranul consideră că controlul asupra Strâmtorii Ormuz este principala pârghie de negociere. Washingtonul consideră că blocada porturilor iraniene este propriul atu.

Chestiunea nucleară. Statele Unite cred că Iranul dorește să construiască o bombă nucleară. Iranul a negat întotdeauna acest lucru, afirmând că programul său atomic are doar scopuri pașnice.

Accentul se pune pe îmbogățirea uraniului, care generează combustibil pentru energia nucleară, dar poate fi folosit și pentru fabricarea unui focos nuclear.

În cele din urmă, analiștii cred că un acord care să includă un moratoriu îndelungat asupra îmbogățirii, precum și exportul sau diluarea stocului este posibil.

Problema nucleară este extrem de complicată. Iranul ar putea accepta, în cele din urmă, să dilueze o parte din uraniul său puternic îmbogățit într-o țară prietenă, transformându-l în uraniu îmbogățit la o puritate de 5%, pentru a-l recupera ulterior, au declarat surse iraniene.

Însă alte aspecte ar trebui abordate: cât timp ar fi suspendat programul nuclear, dacă instalațiile nucleare ar fi dezafectate în acea perioadă, ce se va întâmpla cu stocurile de uraniu îmbogățit la 20% și 5%, precum și viitorul centrifugelor avansate ale Iranului și al programelor de cercetare și dezvoltare, printre altele.

Rachetele balistice. Una dintre principalele cerințe ale SUA înainte de război era ca Iranul să limiteze raza de acțiune a rachetelor sale balistice, astfel încât acestea să nu poată ajunge în Israel. Iranul a refuzat întotdeauna să discute despre rachetele sale balistice, afirmând că dreptul său la arme convenționale nu poate fi pus în discuție și că deține în continuare un arsenal considerabil.

Sancțiuni și active înghețate. Economia Iranului a fost afectată de sancțiuni de ani de zile, ceea ce a contribuit la protestele masive naționale din ianuarie.

Teheranul are mare nevoie ca acestea să fie ridicate și ca zecile de miliarde de dolari din veniturile din petrolul iranian înghețate în bănci străine să fie deblocate. De asemenea, dorește despăgubiri pentru pagubele de război.

Propunerea lui Trump

Căutarea unui compromis pentru încheierea războiului era deja suficient de dificilă pentru Donald Trump, dar acesta și-a stabilit un nou obiectiv care amenință să complice și mai mult situația politică deja fragmentată din Orientul Mijlociu, scrie CNN.

Președintele a declarat luni că a cerut Arabiei Saudite, Qatarului, Pakistanului, Turciei, Egiptului și Iordaniei să se alăture proiectului său emblematic din primul mandat, cunoscut sub numele de Acordurile Abraham, care are ca scop stabilirea unor legături istorice cu Israelul.

Sugestia a creat o nouă furtună de confuzie. Este greu de crezut că situația politică din aceste state, agravată și mai mult de rolul Israelului în războiul cu Iranul, va permite liderilor să ofere Israelului concesii pe care Trump le dorește, spun analiștii.

Iar declarația lui Trump că chiar și Iranul s-ar putea alătura acordurilor în cazul unui acord de pace pare o fantezie pe măsura viziunii sale anterioare despre o „Riviera a Orientului Mijlociu” construită pe ruinele Gazei, scrie CNN.

Multe state arabe din Golf au în prezent priorități mai importante decât relațiile viitoare cu Israelul.

Conflictul, pe care unele state nu și-l doreau, a afectat grav modelul economic și stabilitatea țărilor din Golf. Economia regiunii a fost grav afectată de închiderea Strâmtorii Ormuz.

În plus, Trump le cere statelor arabe să facă un pas greu de acceptat. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este profund nepopular în rândul populațiilor acestor țări.

Arabia Saudită, de exemplu, a clarificat de mult timp că aderarea la Acordurile Abraham ar fi condiționată de stabilirea unei căi către crearea unui stat palestinian.

Acest lucru pare mai îndepărtat ca niciodată după moartea a zeci de mii de civili în Gaza în timpul ofensivei israeliene care a urmat atacurilor teroriste ale Hamas asupra civililor israelieni din 7 octombrie 2023.