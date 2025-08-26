Un apropiat al PSD administrează bazinul de înot construit în Sectorul 4 cu 3 milioane de euro, bani europeni. Elevii au acces gratuit doar 4 ore pe an

La inaugurarea din 2020 a bazinului de înot de la Școala 190, construit în Sectorul 4, primarul Daniel Băluță spunea că toți elevii din sector vor putea înota gratis. Primăria nuanța declarațiile edilului, precizând că gratuitatea se aplică doar în timpul orelor școlare. În realitate, elevii din Sectorul 4 au acces gratuit doar patru ore pe an, după ce bazinul a fost concesionat către un club sportiv condus de un apropiat PSD, dezvăluie, marți, o investigație publicată de Buletin de București.

Pe tot parcursul anului școlar elevii pot merge gratuit doar la patru ședințe, de câte 50 de minute fiecare. În restul timpului, bazinul este exploatat de o firmă privată, care și-a impus tarife proprii.

„Acest bazin pe care l-am inaugurat astăzi are o importanță multiplă pentru noi, pentru că realizează o bază de selecție deosebită pentru viitorii campioni, copiii din sectorul 4 având acces liber la această facilitate sportivă”, a declara, citat de Buletin de București, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, la inaugurarea bazinului de înot.

Primăria refuză să arate noul contract de concesiune

Construcția bazinului de înot a costat peste 3 milioane de euro, fonduri europene, iar prin concesionarea către Clubul Sportiv Attack Team primăria a încasat puțin peste 700.000 de euro, conform Buletin de București, pentru o perioadă de trei ani: 2021-2024.

Anul trecut a fost încheiat un nou contract de concesiune, însă primăria a refuzat să-l transmită jurnaliștilor.

Jurnaliștii de la Buletin de București au pretins la începutul lunii iunie că sunt elevi în Sectorul 4 și au întrebat la recepția bazinului cum pot avea acces gratuit la bazinul de înot al Școlii nr. 190. Când jurnaliștii au spus că au auzit că elevii din Sectorul 4 pot să înoate pe gratis, li s-a răspuns că acest lucru se poate doar „marțea, de la ora 14:00, în limita a patru ședințe consecutive pe an școlar”.

Elevii din Sectorul 4 ar mai putea beneficia de gratuitate în timpul orelor de sport, însă asta prespune ca ora de sport să se desfășoare la bazinul de înot, în timpul programului școlar, conform Buletin de București.

Cine administrează bazinul de înot

Buletin de București scrie că președintele Clubului Sportiv Attack Team, Sebastian Nicolae Ciolan, este un apropiat al PSD, partidul din care face parte primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Sebastian Nicolae Ciolan a ocupat funcția de consilier în cabinetul mai multor președinți ai Camerei Deputaților, toți membri ai PSD. Sebastian Nicolae Ciolan a deținut și alte funcții, în ROMATSA și Societatea Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR, conform publicației citate anterior.

„Referitor la procedura de atribuire a contractului de concesiune încheiat cu PS4 în calitate de achizitor vă recomand să solicitați orice informație legată de acest contract instituției menționate mai sus, toate informațiile fiind publice”, le-a transmis jurnaliștilor Sebastian Nicolae Ciolan.

Daniel Băluță nu a răspuns întrebărilor Buletin de București despre concesionarea bazinului de înot.