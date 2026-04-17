Un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban tocmai a intrat în vigoare, luându-l prin surprindere pe Netanyahu. Ce știm despre acord

În orele dinaintea intrării în vigoare – la miezul nopții – Israelul și Hezbollah încă se atacau reciproc la granița cu Libanul.

Încetarea focului a fost anunțată de președintele Donald Trump . Este salutată de președintele Libanului, în timp ce președintele Israelului, Benjamin Netanyahu, spune că reprezintă o oportunitate „istorică” pentru pace, potrivit BBC.

Netanyahu afirmă că trupele israeliene vor rămâne într-o „zonă de securitate” adâncă de 10 km în sudul Libanului – ceea ce contravine cererii Hezbollah de a se retrage.

Anunțul de încetare a focului a luat prin surprindere Israelul

Acest anunț de încetare a focului a luat prin surprindere Israelul – se pare că chiar și în cadrul cabinetului de securitate al guvernului.

O agenție de știri israeliană foarte respectată a descris în această seară cum premierul israelian Benjamin Netanyahu a convocat o ședință a cabinetului de securitate cu doar cinci minute înainte de anunțul de încetare a focului.

Conform scurgerilor de informații de la acea întâlnire, miniștrilor nu li s-a oferit dreptul de a vota asupra armistițiului.

Pentru mulți, acesta este un alt exemplu al faptului că Netanyahu s-a înclinat în fața cerințelor președintelui american Donald Trump de a înceta luptele, chiar și atunci când termenii sau momentul nu sunt ceea ce își dorește Israelul. Netanyahu – deși a prezentat armistițiul drept „o oportunitate de a încheia un acord de pace istoric cu Libanul” – a precizat, de asemenea, că face puține concesii pe teren.

Trump îndeamnă Hezbollah să respecte armistițiul

Președintele american Donald Trump îndeamnă Hezbollah, gruparea militantă susținută de Iran în sudul Libanului, să respecte armistițiul cu Israelul, care a intrat în vigoare.

„Sper că Hezbollah va acționa frumos și bine în această perioadă importantă”, scrie președintele pe Truth Social. „Va fi un moment GROZAV pentru ei dacă o vor face. În sfârșit trebuie să aibă PACE!”

Un oficial israelian a declarat pentru CBS News, partenerul american al BBC, că Israelul va răspunde militar în timpul armistițiului doar „amenințărilor iminente din partea Hezbollah”.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că un acord de pace mai durabil va necesita dezarmarea grupării susținute de Iran.

Încetinirea focului de 10 zile dintre Israel și Hezbollah face ca poporul libanez să sărbătorească pe străzi, în timp ce alți localnici se alătură unei caravane de vehicule ca să se întoarcă la casele lor în zone din sudul Libanului pe care Israelul le-a bombardat timp de peste o lună.

Ce se știe despre acord

Acordul de încetare a focului dintre Israel și Liban, anunțat de președintele american Trump, urmează să intre în vigoare în mai puțin de 10 minute, la ora 17:00 EST (adică ora 22:00 BST și ora 00:00 în România).

Ce știm:

Încetinirea focului este programată să dureze inițial 10 zile, dar SUA spun că ar putea fi prelungită.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că acest lucru va crea o oportunitate pentru un „acord de pace istoric” cu Libanul

Hezbollah a fost de acord să respecte armistițiul, cerând totodată ca acesta să includă „o oprire completă a atacurilor pe întreg teritoriul libanez” și „nicio libertate de mișcare pentru forțele israeliene”.

Netanyahu afirmă că trupele israeliene vor rămâne într-o „zonă de securitate” adâncă de 10 km în sudul Libanului – ceea ce contravine cererii Hezbollah de a se retrage.

Departamentul de Stat al SUA afirmă că, în conformitate cu termenii acordului, guvernul libanez trebuie „să ia măsuri semnificative” pentru a împiedica Hezbollah să atace Israelul.

Acesta adaugă că forțele de securitate libaneze au „responsabilitatea exclusivă” pentru suveranitatea și apărarea națională a Libanului.

Nu știm care vor fi următorii pași. Trump spune că i-a invitat la Casa Albă pe liderii Israelului și Libanului, dar încă nu este confirmat nimic.