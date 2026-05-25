„Un atac la adresa stilului de viață suedez”. O interdicție aplicată în Franța generează critici și nemulțumire la Stockholm

Un ministru suedez a acuzat Franța că lansează „un atac la adresa stilului de viață suedez” prin interzicerea pliculețelor cu nicotină, declanșând o dispută cu privire la modul în care guvernele ar trebui să reglementeze alternativele fără fum la tutun, scrie Financial Times.

Franța a pus în aplicare luna trecută una dintre cele mai stricte interdicții din Europa privind pliculețele cu nicotină (nicotine pouches), pe care utilizatorii le introduc sub buza superioară.

Dar decretul Franței depășește interdicțiile altor țări din UE, interzicând nu doar vânzarea, ci și importul, deținerea și utilizarea pliculețelor.

Un suedez care transportă o cutie de pliculețe cumpărată legal în țara sa ar putea fi teoretic sancționat în Franța cu până la cinci ani de închisoare și o amendă de 375.000 de euro.

„Este ca și cum am interzice baghetele franceze sau vinul francez în Suedia”, a declarat ministrul suedez al comerțului, Benjamin Dousa, pentru Financial Times.

„Este absurd”, a adăugat el.

Un produs specific scandinav

Suedia este una dintre cele șapte țări, printre care se numără Italia și Grecia, care și-au exprimat îngrijorarea oficială că interdicția ar putea constitui o încălcare a legislației UE și ar crea bariere în calea pieței unice.

Pliculețele cu nicotină au fost dezvoltate în Suedia în anii 2010 ca o variantă fără tutun a snus-ului, plicul cu tutun pudră folosit în Scandinavia de secole.

Odinioară un produs de nișă adresat nordicilor, acestea au atras atenția globală, deoarece companiile de tutun cred că pot deveni o alternativă profitabilă la țigări.

„Un atac la adresa stilului de viață suedez”

„În Suedia, avem o tradiție legată de snus încă din secolul al XVII-lea”, a declarat Dousa.

„Așadar, acesta este un atac la adresa stilului de viață suedez”, a subliniat el.

Furtuna diplomatică a ajuns și în Parlamentul European de la Strasbourg.

Cinci deputați europeni social-democrați suedezi au amenințat că nu vor mai merge în orașul francez, scriind într-o scrisoare adresată președintei Parlamentului, Roberta Metsola, că decretul Franței „lovește în inima pieței interne a Uniunii”.

Aceștia au susținut că acest lucru are „consecințe directe asupra liberei circulații a persoanelor”, deoarece cetățenii UE riscă sancțiuni atunci când călătoresc în Franța.

Restricții diferite

Când Suedia a aderat la UE în 1995, a obținut o derogare de la interdicția blocului privind vânzarea tutunului de consum oral, permițând ca produsul să rămână legal pe piața suedeză.

Însă pliculețele cu nicotină, care nu conțin tutun, nu sunt acoperite de normele UE privind tutunul, lăsând statele membre să-și stabilească propriile restricții, înainte ca Bruxelles să-și actualizeze cadrul legislativ.

Blocul își revizuiește în prezent normele pentru prima dată din 2014. Ultima revizuire a făcut obiectul unora dintre cele mai intense acțiuni de lobby înregistrate vreodată la Bruxelles, potrivit diplomaților.

Alte țări au adoptat abordări diferite: Belgia și Olanda au interzis vânzările, în timp ce Finlanda a optat pentru o reglementare mai strictă a comercializării. Franța a mers mai departe, vizând întregul lanț.